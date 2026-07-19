Денков: За Радев националният интерес е Украйна да се предаде, за да може максимално бързо да има мир

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Премиерът Румен Радев все още не осъзнава достатъчно, че всеки агресор, включително Русия, трябва да бъде принуден да се откаже от агресията си. Това каза в предаването „120 минути“ Николай Денков, бивш министър - председател и депутат от „Продължаваме промяната“.

По думите му има разнобой между това, което каза премиерът в Париж и декларацията, на която стои името на външния министър Велислава Петрова в Киев. „Единствено може да се обсъжда защо го има, дали някой е направил грешка или става дума за опит на едните да се каже едно, а на другите друго, за да са щастливи всички“.

„Днес се навършват точно 3 месеца, откакто „Прогресивна България“ спечели изборите. За това време видяхме много често точно такъв разнобой между това, което се казва, и това, което се върши“, посочи Денков.

Според него е важно къде действително се разминават позициите на президента и на външния министър по същество.

Той поясни, че когато има двустранни спогодби и споразумения, те се подписват от двете страни. „Това става пред камерите и всички го виждат. Но когато става дума за многостранен формат, каквата беше срещата в Анкара на НАТО, срещата в Париж и след това тази в Киев, държавите предварително получават текстовете, които ще се обсъждат“.

Денков обясни, че се изпращат предварително какви възражения биха имали държавите, а след това те се заявяват и на място, така че да е ясно защо не е съгласен. По думите му това е направил президентът Вучич в Киев.

„Това, което външният ни министър каза, е, че текстът предварително е бил обсъден на Министерски съвет. Така че няма как някой да се прави, че не знае за какво става дума. Вероятно са се надявали, че ще мине така между капките“, смята Денков.

По думите му технологията е напълно ясна. „Има пълно противоречие между това, което каза Радев в Париж, и това, което излезе като декларация с името на външния министър в Киев. Въпросът е защо е така“.

„България много пъти е защитавала със своя глас своите интереси. Тук големият разнобой е в това как Радев дефинира българския национален интерес. Ако проследим от репликата му „Крим е руски“, след това различните му изказвания, ще видим, че за него националният интерес е Украйна да се предаде, за да може максимално бързо да има мир, и оттам нататък всичко вече да е наред“, посочи Денков.

Той обърна внимание, че това е реплика от 2016 година преди Радев да спечели втория си мандат. Но въпреки че сега на същия въпрос той отговори, че Крим е окупиран от Русия, Радев „все още не осъзнава достатъчно, че всеки агресор, включително Русия, трябва да бъде принуден да се откаже от агресията си“.

„Това е принципът, около който се обединяват държавите, когато има нападната държава, каквато в случая е Украйна. Когато Съветският съюз беше нападнат от Германия през 1941 година, другите държави се обединиха, за да го защитят, а САЩ оказаха съществена подкрепа на нападнатата държава. По същия начин сега европейските държави и САЩ помагат на Украйна“, обясни Денков.

„Когато завърши този конфликт, дали ще имаме устойчив мир, дали той ще бъде подходящ за България и дали ще можем да живеем спокойно, зависи от това, което сега се обсъжда в различните формати“, коментира депутатът.

По думите му това е, което президентът Радев крие в тези свои изказвания. „На тези формати се обсъжда как да бъде изградена противовъздушната отбрана на Европа, така че държавите да бъдат подготвени за евентуална бъдеща атака, откъдето и да дойде тя“.

„Ако САЩ действително се изтеглят с техния ядрен щит от Европа, ние ще имаме нужда от защита. И тя трябва да дойде от европейските държави, които разполагат с ядрен щит“, каза той.

„Както правилно каза нашият външен министър, Европа има три вида средства, за да успее да предотврати продължаването на тази война“, посочи Денков.

Той обясни, че едното е подкрепата за Украйна, така че тя да не капитулира. Второто е натискът върху Русия, така че тя да не може да финансира военните действия, които води. И третото са дипломатическите усилия. „Когато кажеш: „Аз ще се занимавам с третото“, трябва да имаш някаква тежест, за да можеш да го направиш“.

„Какво е усилието, което България може да направи в тази трета част - дипломатическите усилия, с които да помогне за постигането на мира? Аз не виждам нищо, което да се случва“, посочи той.

„Това, което ние винаги системно сме казвали, е, че България трябва да бъде на масата, там, където се изговаря какво ще бъде бъдещето на Европа и мястото на България в нея“, обясни Денков.

Според него в момента Радев декларира отдръпване от масата. „Той дори не може да тропне по масата, както казват неговите апологети. Първо, дипломация не се прави с тропане по масата. И второ, когато не си там, твоето мнение изобщо не се чува“.

Денков се опасява, че правителството не осветлява модела

„Изпитваме притеснение, че новото правителство не осветлява модела. Като изключим усилията на министър Демерджиев, когото искам да поздравя за това, което прави - че тръгна да търси произхода на средствата около Пеевски - това са стъпки в правилната посока“, смята Денков.

Той се опасява, че Демерджиев може да се окаже първата жертва на тази борба, защото не виждат особена политическа подкрепа около него.

„Бихме подкрепили „Прогресивна България“ за съдебната реформа, ако те правят стъпките, които ние смятаме за правилни. Всъщност всичко ще стане ясно, когато видим техните предложения за Висшия съдебен съвет“, обясни депутатът.

„За съжаление, досега това, което виждаме като кадрова политика, е много притеснително. Ако погледнете Министерството на здравеопазването, там са същите хора, които работеха и досега. Това са хора, които участваха в тези процеси“, сподели Денков.

„Ние за осми път внесохме предложението частните болници да провеждат търгове. Няма ревност. Нека най-после да го гласуваме с тези хора, защото с предишните не успяхме“, коментира той.

Денков сподели, че по никакъв начин няма да приеме упреците, които чуват от „Прогресивна България“, че те са виновни, че не са успели да осигурят мнозинство за подобни решения.

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