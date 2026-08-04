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Денков поиска да бъде публикуван протоколът между „Булгаргаз“ и „Боташ“

04.08.2026 / 16:08 2

Снимка: Булфото

Съпредседателят на „Продължаваме промяната“ Николай Денков поиска да бъде публикуван протоколът, подписан между „Булгаргаз“ и турската компания „Боташ“, като изрази съмнения, че са правени договорки в ущърб на българския национален интерес.

В публикация във фейсбук Денков припомня, че преди по-малко от месец премиерът е заявил, че Турция не е поискала нищо от България в замяна на замразяването на договора с „Боташ“.

„Онзи ден с решение на Министерския съвет турска компания получи 33% от проучванията на газ и нефт в находището „Хан Тервел“ в Черно море“, посочва Денков.

Според него на фона на „десетките лъжи“, които по думите му управляващите са казали досега, е необходимо повече от публични уверения, че не са договорени отстъпки в полза на Турция.

„Ще трябва малко повече от медийна заявка, че не са спазарили енергийната независимост на България и националния ни интерес в полза на още една чужда държава. Само за да „оправят“ кашата с „Боташ“, която сами забъркаха“, пише още Денков.

Той настоява да бъде оповестен протоколът, подписан между „Булгаргаз“ и „Боташ“, посочва Дарик.

„Искаме да видим протокола, подписан от „Булгаргаз“ и „Боташ“ преди месец, за да стане ясно кой, какво и в чий интерес е договорил“, заявява Денков.

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Коментари
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ПраБългарин (преди 12 минути)
Рейтинг: 78200 | Одобрение: -28505
Ако искаш да им дадем цялата държава и да спрат да цъкат всички... За това ли дойде Руменчо на власт, да разпродаде останалата част от държавата?
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бачо Кольо (преди 1 час)
Рейтинг: 22581 | Одобрение: 5941
Църкат крадливи мишки навред!
Колкото повече,толкова повече!

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