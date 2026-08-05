Денков посочи "страхотна възможност" за управляващите да преборят олигархията

Бившият премиер и настоящ депутат от „Продължаваме Промяната“ акад. Николай Денков съобщи, че се задава „страхотна възможност“ за кабинета на премиера Румен Радев да бъде преборена олигархията.

„Чрез финансовия им министър Гълъб Донев, който след поредния съдебен обрат поема отговорността за съдбата на Пловдивския панаир.

Припомням, че по време на нашия кабинет министърът на икономиката Богдан Богданов заведе дело, с което държавата поиска да си върне 29% от акциите на панаира.

И така го спаси от пълно овладяване от бизнесмена Георги Гергов.

Сега ВКС оставя на Гълъб Донев да реши дали ще продължи да се бори за държавната собственост на Пловдивския панаир, или с бездействие ще го хариже изцяло на частен интерес“, написа Денков в своя Фейсбук профил, пише novini.bg.

Редактор "Екип на Петел",

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