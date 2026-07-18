Денков за Киевската декларация: Политическа шизофрения и хаос във външната ни политика

Кадър Bulgaria On Air

Има хаос във външната ни политика. Така председателят на ПГ на "Продължаваме промяната" и бивш премиер акад. Николай Денков коментира пред "Опорни хора" споровете около "Киевската декларация" и това дали България я подкрепя.

"Това е политическа шизофрения - да казваш едно и да правиш друго. За съжаление, не е единствената област, в която наблюдаваме такива проблеми", посочи още той.

Денков бе критичен и по темата с проектобюджета за 2026 година.

"От една страна ни казват, че тази година ще бъдем с огромен дефицит - много по-голям, отколкото даже ЕК е казала, че ще имаме. След това казваме, че го правим, за да тръгнем на чисто. А за следващата година се оказва, че пак сме с голям дефицит", посочи бившият премиер.

"Ама кое е вярно - дали сме с голям дефицит тази година, за да започнем на чисто от следващата, или има нещо друго, което в момента не ни се казва... Зад тези капиталови разходи и издръжка, които са надути прекомерно, единствено отсреща стоят фирми, които участват в обществени поръчки и в различни договори, сключени с министерствата към момента", каза Денков пред Bulgaria On Air.

Той прогнозира, че дефицитът в края на тази година ще бъде значително по-малък от това, което ни се обяснява.

"Няма да бъде 5.7%. По наши оценки ще бъде около 4% - толкова, колкото и ЕК беше дала като прогноза. Така че в края на годината това, което очакваме, е един театър, в който финансовият министър и правителството ще ни обяснят - "Видяхте ли какви мерки взехме - така че вместо 5,6% дефицитът да бъде 4%." Но няма никакви мерки. Този театър ще бъде за сметка на българските граждани, защото ние ще трябва да платим и тези заеми, и по-високите лихви", посочи депутатът.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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