Деньо Денев е освободен от длъжността заместник-председател на ДАНС

Булфото

Министерският съвет прие решение, с което освобождава предсрочно Деньо Денев от длъжността заместник-председател на Държавна агенция „Национална сигурност“. Това съобщиха от правителствената пресслужба, предаде "Дарик".

Припомняме, че на заседание на Министерския съвет правителството прие решение за предложение до Народното събрание за избор на Деньо Денев за председател на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) на 5 ноември 2025 година.

Считано от 4 юни 2025 г. Пламен Тончев беше освободен от поста председател на Държавна агенция „Национална сигурност“, като за временно изпълняващ длъжността беше определен неговият заместник Деньо Денев.

