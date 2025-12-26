Денят след Коледа е голям празник в редица държави по света

Мая Иванова. Снимка: pixabay

Boxing Day - Денят след Коледа, известен още като Ден на дарения, е празник, който се чества на 26 декември, денят след Рождество Христово. Някога Денят след Коледа е бил ден за даряване на подаръци на нуждаещите се, но се е развил и се е превърнал в част от Коледните празненства. Произхожда от Обединеното кралство и се чества в няколко страни от Британската общност. Денят след Коледа обикновено е едновременно с християнския празник Денят на Свети Стефан .

В днешно време отличителната му черта са огромните разпродажби в големи и малки магазини. На следващия ден от Коледа можете да си купите всяка стока, която ви харесва, на половин цена, от което хората с удоволствие се възползват.

Корените на този празник обаче са повече от добродетелни. Има много теории за произхода на Деня на Коледа (Boxing Day), но всички се обединяват с това, че празникът е започнал с обичая да се дават пари и подаръци на хора с по-нисък социален статус. Подаръците са се разменяли между връстници в навечерието на Коледа, като бедните са получавали подаръците последни. Подаръците са се давали в кутии, откъдето идва и името „Boxing Day“.

Едва през миналия век Денят след Коледа става официален празник. Комбинацията от двата празника – Коледа и Денят след Коледа – допълнително засилва традицията на семейните събирания за Коледа.

В редица страни Денят на Коледа е изпълнен със значими спортни събития. В Австралия той се превръща в значим спортен ден. В Мелбърн се провежда тестов мач на главното крикет игрище, а в Сидни започва ежегодното състезание с яхти Сидни-Хобарт. Състезанието се смята за икона на австралийските летни спортове и съперничи по популярност на такива известни събития като Купа Дейвис (тенис) и Купата на Мелбърн (конни надбягвания) .

Денят след Коледа е ключов ден за ентусиастите на лова на лисици във Великобритания и САЩ, тъй като е домакин на най-голям брой срещи и ловни събития, свързани с лов на лисици. 26 декември бележи и началото на Световното първенство по хокей на лед за младежи на IIHF, ден, белязан и от мачове в английската, шотландската и северноирландската футболна лига, както и от професионални боксови мачове в страните от Африканската общност.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!