Дензъл Уошингтън изненада феновете си

Снимка: Фейсбук, Ed Gaines Fanpage

69-годишният актьор Дензъл Уошингтън стана свещеник. Той бе кръстен и получи разрешение за свещенослужение.

Церемонията се състоя в църквата Kelly Temple of God in Christ, разположена в Харлем, Ню Йорк. В същото време църквата First Jurisdiction Church of God in Christ Eastern New York излъчи службата на живо във Facebook.

„След седмица ще стана на 70. Отне известно време, но ето ме“, каза той. По-рано актьорът е говорил за отношението си към религията и твърдото следване на убежденията си, въпреки че в Холивуд има малко религиозни хора, предава Дарик.

Дензъл Уошингтън е двукратен носител на Оскар и преди това беше номиниран за "Златен глобус" за поддържащата си роля в "Гладиатор 2". Церемонията по награждаването ще се състои на 5 януари.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лева без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!