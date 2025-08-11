Депортират криминално проявени българи от Великобритания

Снимка: Пиксабей

Криминално проявени български граждани ще бъдат депортирани от Великобритания без право да обжалват решението преди изгонването. България попада в списък от нови 15 държави, добавени към схемата наречена "Депортация сега, обжалване после", предава БНР.

Новата схема ще позволи повече чуждестранни престъпници ще бъдат депортирани, преди да бъдат разгледани жалбите им, след като Министерството на вътрешните работи добави 15 нови държави. С новите попълнения в схемата сега държавите са общо 23 или три пъти повече от първоначалния списък от 8 страни. В схемата подадат и държави като Канада, Индия и Австралия. България и Латвия са единствените европейски страни сред новите 15 попълнения.

Министърът на вътрешните работи Ивет Купър коментира, че разширяването на схемата е с цел да се предотврати "експлоатацията на британската имиграционна система" от чуждестранни престъпници и да се "ускори" отстраняването им.

Чуждестранните граждани, чието искове за обжалване са отхвърлени, ще бъдат експулсирани от Обединеното кралство и ще могат да участват в изслушванията по обжалването си от родните си страни чрез видео връзка. Преди това нарушителите можеха да останат на Острова с месеци или дори години, докато делата им се разглеждат чрез системата за обжалване.

Министрите смятат, че увеличаването на депортациите ще облекчи кризата с пренаселеността в затворите.

Статистиката показва, че по отношение на националността на чуждестранните престъпници в Англия и Уелс албанците са на първо място с 1193 души в затвори към юни 2025 г., следвани от ирландците, индийците и пакистанците.

