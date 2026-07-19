Депресията влияе върху всичките пет сетива

Снимка: Пиксабей

Ново изследване върху въздействието на депресията върху всичките пет сетива показва, че тя е нещо повече от просто когнитивно-емоционално разстройство, което проправя пътя за по-целенасочени методи на лечение, предаде Синхуа.

Авторите на изследването от Университета на Нова Англия (UNE) в Австралия са установили, че хората с депресия проявяват значително по-изразена „сензорна хипочувствителност" при всичките пет сетива в сравнение с лицата, които не страдат от нея, отбелязва БТА.

„Това не е било документирано толкова подробно досега и показва как депресията може да предизвика реакция на целия организъм", казва Кристофър Шарпли, професор по невронауки и водещ автор на изследването, публикувано в изданието Translational Psychiatry на сп. „Нейчър".

Сетивното оттегляне е начинът, по който тялото се справя с болката, загубата, стреса и конфликта, способни да провокират депресия, отбелязва изследователят.

„Когато светът на човек стане толкова болезнен или неизбежен, че той вече не може да се справи, единствената реакция на тялото ни е да се оттегли", казва Шарпли, предполагайки, че намалената сетивна чувствителност може да помогне на тялото да се отдръпне от един непоносимо неприятен свят.

Екипът, който е направил преглед на 51 предишни проучвания, изследващи зрението, осезанието, вкуса, слуха и обонянието, смята, че включването на сетивното оттегляне в диагностичните критерии за депресия може да проправи пътя към по-цялостна диагностика и лечение, основано на научни доказателства.

Проучването е част от по-широкомащабна изследователска дейност на екипа, който е идентифицирал пет подтипа на депресията въз основа на специфични модели на мозъчните вълни при над 200 участници, като всеки подтип изисква по-индивидуализирани терапевтични подходи, а не унифицирани стратегии за лечение, посочва Кристофър Шарпли.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!