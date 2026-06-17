Депутат: България да блокира санкциите срещу Русия

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Народният представител от „Възраждане“ Ангел Георгиев призова българските институции да втвърдят радикално позицията си в международните отношения, като блокират следващия пакет европейски санкции срещу Русия и спрат изцяло финансирането за Северна Македония. В ефира на телевизия „Bulgaria ON AIR“ депутатът настоя президентът Румен Радев да изиска от Европейската комисия замразяване на средствата за Скопие поради липсата на реформи и зачестилите провокации срещу българи.

Според опозиционната партия управляващото мнозинство в България се опитва да поддържа двойствена позиция спрямо Москва, която не защитава реалните национални интереси. Георгиев критикува действията на правителството и обяви, че от парламентарната група вече са предприели конкретни законодателни стъпки за спиране на новите ограничения.

„Представят ни, че били против санкциите срещу руския патриарх, но не чух заявка да блокират целия пакет санкции. Затова внесохме проект на решение, който да възложи на Министерския съвет да блокира 21-ия пакет санкции“, обясни народният представител.

По думите му наложените до момента мерки са угоднически спрямо Брюксел и от тях страната ни няма никаква финансова или стратегическа изгода. Той допълни, че българското общество реагира изключително негативно на идеи като санкционирането на висши духовни лица, пише dunavmost.com.

Основен акцент в изявлението на Георгиев беше поведението на официалните власти в Скопие и липсата на адекватна защита за хората с българско самосъзнание там. Депутатът определи досегашната външна политика на София по този казус като беззъба.

„Предлагаме Румен Радев да вземе мерки, да изиска от ЕК да спре изцяло европейското финансиране на Северна Македония. Тя получава милиарди от ЕС. Това финансиране трябва тотално да бъде спряно, за да има Северна Македония стимул за реформи“, категоричен бе той.

Народният представител припомни редица сериозни инциденти от последното размирно време, сред които палежи на автомобили пред българското дипломатическо представителство и физически нападения над местни българи. Според него Европейският парламент остава сляп за тези провокации, а българската държава пропуска да използва международните си лостове и не отделя достатъчно средства за външна политика и медийно присъствие в региона.

В края на разговора Ангел Георгиев коментира и актуалния статус на своя депутатски имунитет, от който се е отказал доброволно преди провеждането на съдебните процедури.

„Отказах се, защото съдебният процес, който се води срещу мен, е фарсов. Смешен е“, обобщи народният представител.

Редактор "Екип на Петел",

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