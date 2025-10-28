Депутат: Борисов получи утешителна награда

Редактор: Недко Петров

Народен представител от ПП-ДБ намекна, че може и да не гласуват Рая Назарян да наследи Наталия Киселова като председател на парламента. Според Васил Пандов в момента се вижда едно преразпределение между ГЕРБ и участниците в коалицията на техните властови ресурси.

Един от тези ресурси е именно председателя на Народното събрание. Ние ще го обсъдим на парламентарна група, още нямаме решение дали ще гласуваме, но ние като опозиция не участваме в тяхното вътрешно преразпределение и коалиция. Тоест, предстои да решим дали изобщо ще гласуваме по тази тема, каза Пандов.

Това, което видяхме, е в резултат на местните избори в Пазарджик. Те провокираха искрата на всичко това. „Новото начало“ напълно измести ГЕРБ в Пазарджик, Борисов направи тази драма публична, в резултат на което получи насреща като някаква утеха, бих казал утешителна награда - един от трите големи постове в страната, именно председател на Народното събрание, добави той.

Защо БСП продължава да бъде в тази коалиция преди и след това, което виждаме с бюджетите, даже и с възнагражденията на младите лекари, за мен е загадка. Но не е наша работа да коментираме БСП какво правят, каза още по бТВ Васил Пандов.

