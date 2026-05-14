Депутат: Намесата в цените ще покачи инфлацията

Депутатът от "Демократична България" Мартин Димитров отправи остри критики към подготвяните от управляващите мерки срещу високите цени, като предупреди, че държавната намеса в ценообразуването може да доведе до обратен ефект и допълнително покачване на инфлацията. Според него, макар кабинетът да твърди, че няма да въвежда тавани на цени и надценки, в законопроектите всъщност са заложени механизми, които на практика позволяват именно подобна намеса.

"Това е безумно - министърът на икономиката, било то за 20 стоки, както те твърдят, да определя една цена, която е справедлива. Знаете, че се дава правомощие на КЗК да обявява цени за прекомерно високи. Това е при съвместно господстващо положение. Тоест представете си олигополни пазари, тоест няколко големи компании", коментира Димитров пред "Денят ON AIR".

Димитров подчерта, че проблем с растящите цени действително има, но според него причините са другаде – международното поскъпване на петрола заради войната и високите държавни разходи.

"При такова огромно харчене взимаш 18 милиарда лева, наливаш ги в икономиката и това вдига цените. Естествено, че ги вдига. Това трябва да бъде спряно през новия бюджет чрез намаляване на дефицита. Тоест да се фокусираме върху генераторите на инфлацията според нас", отбеляза Димитров в ефира на Bulgaria ON AIR.

Той даде пример с държави от Европа, които са опитали да въвеждат тавани на цени и надценки, но впоследствие са отчели едни от най-високите нива на инфлация.

Според Димитров подобни политики не работят ефективно в дългосрочен план. От "Демократична България" предлагат алтернативни мерки, сред които по-голяма прозрачност на пазара. Димитров подкрепя идеята за публикуване в реално време на цените на основни стоки от търговските вериги, така че потребителите да могат лесно да сравняват офертите и да избират най-изгодните, пише novini.bg.

По думите му подобни системи вече работят успешно в държави като Хърватия и Германия. Той обясни, че идеята е потребителят да може да въведе цяла кошница с продукти, а системата автоматично да показва къде покупката излиза най-евтино.

Според него именно информираният избор и конкуренцията са устойчивият начин за натиск върху цените. Димитров изрази сериозни опасения и от разширяването на правомощията на Комисията за защита на конкуренцията и Комисията за защита на потребителите."Написали са, че КЗК няма нужда да доказва, че нещо е нелоялна търговска практика. Може да има съмнение, че нещо е нелоялна практика, а самият производител трябва после да доказва, че не става дума за нелоялна търговска практика. Тоест досега имаше режим, при който КЗК трябваше да докаже нещо, за да може да наложи глоба или някакво действие", посочи депутатът. По отношение на пазара на горивата депутатът настоя, че са необходими конкретни пазарни мерки.

Той припомни предложенията на "Демократична България" за повече прозрачност при складовете за горива и публикуване на свободните капацитети, така че да се улесни вносът и конкуренцията.

Според депутата именно липсата на достатъчно прозрачност в тази сфера влияе върху крайните цени за потребителите.

