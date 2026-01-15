Депутат: Партии искат да се спасят от гражданското недоволство с изборни манипулации

Редактор: Недко Петров

Депутат от ПП-ДБ не бе изненадан от решението на първо четене на Правната комисия да не се гласува с машини на предстоящите предсрочни парламентарни избори. „Против“ машините гласуваха ИТН, „ДПС – Ново Начало“ и БСП, а „Възраждане“ и ГЕРБ се „въздържаха.

Това, което се случи в Правна комисия, беше абсолютен скандал. Защото колегата Балачев, мозъчният тръст на ГЕРБ в творческите процеси на Правната комисия, каза, че машините можело да бъдат хакнати. Той има експертиза от игрални машини, тоест той знае как се хакват ротативки, и затова твърди, че българският вот може да бъде манипулиран. Аз бях потресен, започна Йордан Иванов.

Той отбеляза, че България е ходила на избори с машини и те са били спечелени три пъти от различни сили - веднъж от „Има такъв народ“, веднъж от „Продължаваме променената“ и веднъж от ГЕРБ.

Какво казват сега, че тези избори са спечелени с с измами, след като това бяха най-честните избори и нямаше нито една документирана измама. Ние предложихме на ЦИК да сложим една машина на повече места и ако някой мисли, че може да се манипулира резултата, да дойде да го направи. Един човек не дойде и такъв тест не се направи, добави Иванов.

Вижте, те искат да се спасят чрез изборни манипулации. На местните избори имаше 500 000 невалидни бюлетини, това е абсолютен скандал. Те искат отново да направят същото – чрез изборни манипулации да се спасят от огромното гражданско недоволство. Ако са гласували против машините, значи не са си взели урока отпреди Нова година и ще го научат по трудния начин, добави в „Лице в лице“ Иванов.

