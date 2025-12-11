Депутат: Пеевски реши да остави гостоприемника си ГЕРБ да просъществува още известно време

Редактор: Недко Петров

Божидар Божанов не е много изненадан от оставката на кабинета. Той припомни, че тя е била поискана далеч по-рано. Според Божанов правителството се движи с един протест назад. Първият протест е бил за изтегляне на бюджета, но управляващите не го изтеглили. Вторият протест е поискал оставката на правителството, но тя не е била подадена. Но на третия протест, хората изкрещяли за оставка толкова мощно, че нямало как тя да не бъде подадена.

Съпредседателят на "Да България" каза още, че според коментари дори през 1997 година в някои градове не е имало чак такива протести като снощните.

Аз преди два месеца в едно интервю по радиото казах, че протестите към онзи момент са малки и по различни теми, но арогантността на властта на това управление, предложено от Пеевски, защото неговата арогантност е най-дразнеща, непременно ще се наслои във времето и това ще доведе до взрив. Предупреждавахме ги за завладяната държава, където централна роля беше на този модел, но те тогава не ни чуха, и това се случи. Това напрежение се натрупа, избухна и доведе до оставката на правителството, заяви депутатът.

Божанов коментира и думите на Бойко Борисов, че протестите му вършат златна работа.

Не мога да знам какво му е главата, но това, което видяхме, е, че той днес не каза нито една лоша дума за Пеевски. Така че по-скоро това, което виждаме, е, че политическият паразит Пеевски е решил да остави гостоприемника си, в случая ГЕРБ, да просъществува още известно време. Защото според това, което видяхме тази сутрин в социологията, ГЕРБ е тръгнал стремглаво надолу, и това е ефектът на делегитимиране на на всякакви партии и всяка власт, до която се е докоснал Пеевски, категоричен бе по бТВ Божидар Божанов.

