Депутат: Приетият модел за рафинерията няма нищо общо с немския

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Депутат от ПП-ДБ засипа с тежки критики властта. Надежда Йорданова бе категорична, че управляващите нямат план за „Лукойл Нефтохим“. Освен това те действали прибързано и не добре обмислено. Йорданова приложи и аргументи за своето пиперливо мнение.

Стана смешка заседанието на Комисията по енергетика в парламента, продължило 36 секунди, а след това приемането на съществени законодателните текстове за две четвания в едно заседание остана встрани от фокуса на вниманието. На практика мнозинството пренаписа в зала между първо и второ четене закон, който бяха внесли в 8 часа и 28 минути на същия ден, каза Йорданова.

Според нея, като се оставят настрана процедурните проблеми, които видно са белег за лош законодателен процес, тези промени създават много правни въпроси, и те поставят повече въпроси, отколкото дават отговори.

Например не става ясно, и те не дадоха обяснение управляващите, защо до този момент вече не е назначен особен управител на „Лукойл Нефтохим“. Защото по действащия закон през 2023 година, в началото по наши предложения на „Демократична България“, тази фигура беше създадена. Да, с малко по-ограничени правомощия от тези, които предлагат настоящите управляващи, но тя вече можеше да влезе - особен управител, един или трима, и да почнат да организират работата на рафинерията, така че на 22-ри рафинерията да е готова, допълни тя.

Освен това противно на твърденията от управляващите, това, което те приеха, не отговаря на немския модел. Защото този модел дава възможност да бъдат прехвърлени активи на съответната рафинерия на държавата или на трето лице, но с много по-прозрачна, много по-ясна процедура и след много ясен механизъм за оценка и при наличието на съдебен контрол. Между другото, във всеки един от етапите, при който се въвежда особения управител в Германия, ако са проследи закона, във всеки един етап има възможност за съдебен контрол от Федерален и Административен съд, коментира още по бТВ Надежда Йорданова.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!