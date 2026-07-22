Депутат: Радев не беше искрен при вземането на решението за самолетите на САЩ

Кадър Нова Нюз

Не участвахме в гласуването, защото управляващите не успяха да ни убедят защо се поема този ангажимент. Не успяха да ни убедят, че всичко е в рамките на нормалното. Това каза в предаването "Денят на живо" по Нова Нюз депутатът от "Демократична България" Катя Панева във връзка с решението на Народното събрание след предложение на Министерски съвет на летището в Безмер да бъдат разположени американски самолети цистерни.

Премиерът Румен Радев не беше достатъчно убедителен. Какво промени неговата позиция? На 10 март той каза, че самолетите цистерни на летището в София ще въвлекат България във войната в Иран. Смятаме, че управляващите не бяха прекалено искрени. Имах възможността да се запозная със секретния доклад – това беше един бланкетен доклад, нямаше достатъчна обосновка какво би могло да се случи, заяви Панева.

Непоследователната позиция на премиера за въздушното ни пространство ни кара да мислим, че той не е достатъчно искрен при вземането на това решение. Ние не сме против, но не участвахме в гласуването, защото смятаме, че имаме необходимост от повече информация, за да подкрепим предложението, добави тя, пише novini.bg.

И при това гласуване се видя, че при много гласувания "Прогресивна България" са подкрепени от ДПС. Не мога да коментирам защо ДПС го прави, но в случая може би имаха нужда от подкрепа, защото мнозинството беше "на кантар", посочи депутатът от "Демократична България".

Според Катя Панева която е и зам.-председател на здравната комисия в парламента, в Бюджет 2026 не се правят предложения здравеопазването да бъде по-достъпно и по-ефикасно, а разходите стават неконтролируеми.

Не се увеличават и средствата за профилактика. Ние предлагаме да се спре източването на НЗОК чрез обединяването на информационната система, за да се вижда през цялото време как се изразходват тези средства. Имаме и конкретни предложения за фиксирани цени на скъпоструващите лекарства, както и частните болници да провеждат обществени поръчки за лекарства, коментира Панева.

Редактор "Екип на Петел",

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