Депутат: Самолетите цистерни на летище София ни превръщат в мишена

Политик с брутален коментар за американските самолети на столичното летище.

Американските военни самолети, разположени на летище София, превръщат България в легитимна цел на фона на ескалацията в Близкия изток. Това заяви Ивелин Първанов, цитиран от телевизия "Евроком". Народният представител от "Възраждане" обвърза директно логистичната подкрепа за чуждите сили с нарастващия риск за националната сигурност.

Депутатът определи като пълен прецедент използването на гражданската инфраструктура на столичното летище за базиране на самолети цистерни. Според неговата експертиза тези специализирани машини нямат отношение към охраната на родното небе.

"Тези машини обслужват ударна авиация за полети над 1000 км, докато за охрана на българското въздушно пространство презареждане не е необходимо" – посочи Ивелин Първанов.

Той припомни, че при досегашни съвместни учения са използвани предимно транспортни единици, а не специализирана техника за въздушно дозареждане. Според данните на депутата, съседни държави в НАТО като Гърция, Румъния и Турция категорично отказват да предоставят гражданските си летища за подобни цели.

Разрешението за престоя на американските машини е дадено експресно от Министерството на отбраната още на 17 февруари, твърди народният представител. Това се е случило след директно американско запитване, без да бъде свикан Консултативен съвет за национална сигурност и без санкцията на парламента.

Особено притеснителен според него е фактът, че полетите се осъществяват в режим на секретност. Първанов се позова на информация от служители на летището, които свидетелстват за тревожна практика.

"Американските машини излитат с изключени транспондери" – заяви Ивелин Първанов, като допълни, че това е ясна индикация за изпълнение на реални военни мисии, при които локацията на самолетите умишлено се прикрива.

Във връзка с геополитическото напрежение, от "Възраждане" изразиха сериозни опасения, че Иран може да разтълкува тази логистична подкрепа като директно българско участие във военна агресия. Партията вече поиска официално изслушване на ресорните министри и пълна проверка на връзката на базираните у нас самолети с конфликтите в Близкия изток.

Коментирайки вътрешнополитическата обстановка и последните рокади в служебния кабинет, депутатът изрази силни съмнения относно честността на предстоящия вот. Той категорично определи действията на правителството като обслужване на чужди интереси, а не на българските граждани, пише dunavmost.com.

