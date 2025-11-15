Депутат: Спецов ще има функцията на "сламен човек" в "Лукойл Нефтохим"

Стопкадър Нова Нюз

Народен представител изригна срещу назначението на особения управител на рафинерията.

Румен Спецов е бил ангажиран с НАП и събирането на данъците, но няма никакъв опит в сферата, в която оперира "Лукойл". Това е изключително проблемно и води на една мисъл - че ще има функцията на "сламен човек". А това значи, че други кръгове от хора ще решават съдбата на такова жизненоважно предприятие - рафинерията. Това каза в студиото на „Офанзива с Любо Огнянов“ депутатът от „Да, България“ Свилен Трифонов.

Според него Румен Спецов няма никакъв доказан опит и капацитет в сферата на енергетиката. „Подходът на реализация на акцията срещу "Лукойл" беше изненада за нас. Случиха се недопустими неща - организиране на комисия извън обявеното предварително време. Опозицията беше лишена от възможността да изкаже мнение и позиция. Това е ключово, защото в НС разглеждахме проект на решение, за което нямахме информирано мнение не база на факти и обстоятелства. Настоявахме за изслушване на ресорните министри, но това ни беше категорично отказано“, обяви по Нова Нюз депутатът.

По неговите думи целта на управляващите е ръководството на рафинерията в един момент да премине във фирма, приближена до властта. „Към момента "Лукойл" е монополист на пазара, с около 80% пазарен дял. Това означава, че собствеността ѝ ще бъде гаранция за националната ни сигурност. Управляващите нямат реален план за действие по отношение на "Лукойл". Те използват кризисен пиар заради обществения натиск. Спецов е решение, взето в последния момент, за да се успокоят страстите в обществото. Притесняваме се в чии ръце ще премине рафинерията в бъдеще, от това предприятие зависят доставките на горива. Трябва да има съдебен контрол като в Германия“, коментира Трифонов. И допълни, че в ПП-ДБ не е обсъждано сезиране на КС по въпроса с особения управител - за да не се предизвикат сътресения.

