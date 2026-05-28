Депутат: Строителството във Варна е извършено с протекция на национално ниво

Ново напрежение в политиката и нови подозрения за зависимости, влияния и чадъри във властта. В Народното събрание отново се разразиха процедурни войни. Случаят с изникването на 104 сгради без разрешителни във Варна остава в центъра на общественото внимание.

Депутатът от "Прогресивна България" Николета Тодорова коментира в студиото на "Денят ON AIR", че този проблем е забелязан, но липсата на реакция до момента е пряко отражение на беззаконието, което цари в държавата до провеждането на новите избори. Тя посочи като основни причини липсата на адекватни мерки от страна на разследващите органи и пълната липса на координация между отделните институции.

На въпрос дали е налице политически чадър над укриващия се строител, депутатът беше категорична:

"Невъзможно е на такава територия да се изградят толкова много сгради, без да има някаква протекция. Това не е сграда, не е къща – това е цял комплекс. Няма как без някаква подкрепа да бъде изградено нещо подобно."

Тодорова уточни, че говори за протекция на национално ниво, пише novini.bg.

Относно разследващия доклад, с който много депутати твърдят, че не са запознати, тя обясни, че на този етап той не им е представен официално, но увери, че ще се търси персонална отговорност от лицата, допуснали това строителство.

Като адвокат тя разясни, че гражданите, закупили имоти там, най-вероятно са на етап предварителни договори, тъй като без строителни книжа не може да бъде изповядана окончателна сделка. По отношение на обвиненията от лидера на ДПС за полицейско насилие в Кърджали, Тодорова изрази несъгласие.

Тя подчерта, че от разпространените видеоклипове се вижда, че полицейските органи не са превишили правомощията си, а задържаното лице не изглежда като жертва на насилие.

Депутатът предупреди, че подобни казуси не трябва да се използват за политически цели: "Ако този проблем бъде поставен на етническо ниво, би бил дори заплаха за националната сигурност, така че трябва много да се внимава с подобни определения." Тодорова защити промените в работата на депутатите, като заяви, че те целят връщането на ефективността и спазването на законосъобразността в парламента.

Тя разкритикува практиката, при която определени парламентарни групи умишлено удължават времето за изказвания чрез изкуствени процедури и реплики между съмишленици, определяйки това като "шиканиране и бавене на процеса".

Тодорова обаче беше категорична, че парламентарният контрол в петък няма да бъде ограничаван. Като добър сигнал за държавата Тодорова отчете единодушното приемане на трите законопроекта за съдебната власт, което показва ясна визия за реформа. Тя коментира и изискванията към новите членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) от парламентарната квота:

"Прогресивна България" настоява лица, които през последните 7 години са заемали постовете главен прокурор, председател на ВКС или ВАС, да не могат да влизат в състава на ВСС."

"Лице, което е упражнявало такава длъжност с концентрирана институционална власт в съдебната система, не трябва да има отражение в кадровия орган. Предполага се, че едно такова лице има достатъчно натрупано професионално влияние и институционална тежест", обясни Тодорова.

По същия начин се предлага и ограничение за временно изпълняващите длъжността на "тримата големи" в съдебната система, като техният мандат да не може да надвишава 6 месеца, за да не се превръща временното положение в постоянно, допълни тя. На финала Тодорова отбеляза, че ако се установят данни за извършени нарушения, следва да бъде образувано дисциплинарно производство.

Относно това защо не е поискано изслушването на Теодора Георгиева, тя заяви, че на този етап всички органи трябва да си свършат самостоятелно работата по разследването, а изслушването може да се случи в по-подходящ момент.

