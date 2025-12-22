Депутат: Тормозът и натискът върху бизнеса вдигат цените

Редактор: Недко Петров

Стопкадър Нова Нюз

Конкуренцията и спокойствието на бизнеса сваля цените. Тормозът и натискът върху бизнеса вдигат цените, и винаги е било обратното. Това, което направи досегашната левичарска власт, и през законопроекти, и през какви ли не действия е, че този натиск върху бизнеса само повишава цените.

Това заяви народен представител от „Продължаваме промяната – Демократична България“.

В подкрепа на своето мнение Мартин Димитров даде пример от миналата седмица, когато са успели да спасят износителите от невероятна глупост.

Бяха написали закон за ДДС, според който, ако изнасяш за страни като САЩ, които нямат ДДС, да нямаш право да приспадаш данъчен кредит. Така се оскъпяваше с 20% износа за такива дестинации като САЩ и много по-малко фирми щяха въобще да изнасят, а като няма износ и фискът губи. Това са две в едно две глупости, но с големи усилия „Демократична България“ спаси износителите, разкри Димитров.

Но втората голяма глупост си остана, и медиите не обърнаха кой знае колко внимание на това. Когато примерно европейска фирма идва да монтира машини в България, досега имаше един режим на самоначисляване -българската фирма начислява ДДС-то. Сега те приеха, че когато има монтаж, фирмата която идва да монтира – германска, френска или друга, трябва да се регистрира по ДДС. Дори монтажът да е един ден. Ефектът от това ще бъде, че се оскъпява монтажа на машинно оборудване в България, допълни в „Денят на живо“ Димитров.

