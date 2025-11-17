Депутат: Управляващите не вярват, че нещо ще се случи през тази дерогация

Редактор: Недко Петров

Властимащите уверяват, че бензин ще има, че няма проблем с горивата, и въпреки че горивата малко се повишават, резервът е пълен. Депутат от ПП-ДБ обаче постави под съмнения тези обещания.

На думи не вярвам, особено на особения управител на „Лукойл Нефтохим“. Вярвам в конкретен национален план, но такъв план няма. Факт е, че след тази дерогация ще искат следваща. Това означава, че не очакват до края на тази да има някакво решение, и не очакват нещо да се случи, коментира Мартин Димитров.

Аз очаквам правителството да има конкретни стъпки. Например трябваше особения управител да бъде с друг профил. Трябваше и запасите от горива да се появят още в първите дни. Трябва да се върнат тези запаси, които са в чужбина, или да има ясен план как това да се случи, продължи той.

Не е вярно, че като се върнат тези запаси, няма да има къде да се складират. Защото, като направихме една поправка на закона за акцизите, всички скородължатели обявяваха свободни капацитети в складовете всеки ден. Така че места за складиране има, добави по бТВ Мартин Димитров.

