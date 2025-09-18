Депутат на Пеевски: Държавата с главно "Д" идва и ще ви пометем

Кадър Фб

"Държавата с главно "Д" идва и ще ви пометем". Това заяви депутатът от ДПС - Ново начало Байрам Байрам от парламентарната трибуна.

Той допълни: "Всички напълнихте гащите", като уточни, че гащите напълнили "Онзи със зъркелите и онзи брадясал Робинзон и той напълни гащите. Днес е денят, в който всички крадци соросоидни крадци напълниха гащите, защото държавата с главно "Д" идва и ще ви пометем, закани се Байрам, предаде Блиц.

Припомняме, че по-рано лидерът на ДПС - Ново начало Делян Пеевски влезе в словесен сблъсък с лидера на "Продължаваме промяната" Асен Василев и авера му Кирил Петков.

Пеевски им напомни развоя на вчерашните дебати по вота на недоверие:

"Вчера на тези хора им свършиха мотивите. Най-лесно е днес и ние да правим това, защото хората ги мразят и искат да ги бият. Но ние сме друга партия. Аз ще правя държава с главно Д. Ще си търсиш нова работа, приключиха тези крадци. Ще има държава с главно "Д", колеги", завърши Пеевски.

Припомняме, че ръководството на Промяната блокира служебния вход на НС, откъдето именно влизат депутатите.

Тази сутрин автомобили блокираха входовете към служебния паркинг на парламента в знак на подкрепа към кмета на Варна Благомир Коцев. На място имаше засилено присъствие на полицията. По-късно стана ясно, че по време на протеста на един от служителите на реда му е прилошало и той е бил откаран в "Пирогов". Въпреки намесата на медиците, полицаят обаче е починал.

Заради инцидентът напрежението в пленарната зала се повиши до червено.

