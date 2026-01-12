Депутат от БСП: Атанас Зафиров ни разказа какво е правил в кабинета на Пеевски

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Пеевски и Бойко Борисов всяка сутрин започваха с тяхна оперативка пред медиите, на която те се разпореждаха какво ще стане. Това дразнеше левите хора. Неведнъж сме казвали на ръководството на партията, че не може правителството да се управлява чрез двама души сутрин през медиите.

Това заяви депутатът от „БСП – Обединена левица“ Габприел Вълков.

Имаше нужда от по-чести събрания на Съвета на съвместно управление, имаше нужда от диалог между партньорите, но този диалог така и не го видях добре. На съветите, на които тези двама души се разпореждаха какво да правят министрите, основно ходеше председателят на БПС Атанас Зафиров. Разбира се, за различните теми викаше различни хора със себе си, като експерти по определенни области, допълни председателят на младежкото обединение в БСП.

Усетихме, че няма реакция от страна на ръководството на БСПС, след като Пеевски и Борисов всеки ден казваха, че това правителство няма да падне. Това е един от проблемите, че ние не видяхме реакция от страна на ръководството на БСП, а неведнъж сме повдигали темата, че все пак има нужда от по-различен прочит на нещата, и има нужда да преосмислим нашето участие вътре, защото не сме се съгласявали на такава сделка. Това беше големият проблем, но там нямаше чуваемост, каза още Вълков.

Последният отговори също и на въпрос на Цветанка Ризова -какво прави един вицепремиер при Пеевски в кабинета му и на снимката с него.

Атанас Зафиров ни разказа, че това е било, за да отстоява левите политики в правителството. Надявам се да е било така, заяви в „Лице в лице“ Габриел Вълков.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!