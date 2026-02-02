Депутат от БСП: Ще издигнем Илияна Йотова за президент наесен, имаме морален дълг към нея и българското общество

Кадър Фб, Атанас Атанасов

БСП ще издигне Илияна Йотова за президент, съобщи Атанас Атанасов, депутат от партията по БНР.

"След по-малко от година нашият президент Илияна Йотова ще има нужда от силна БСП, която да я издигне и избере за президент. Имаме морален дълг към нея и исторически дълг към българското общество, обясни той.

За нас излизането на Румен Радев на партийния терен е най-голямото предизвикателство, тъй като два пъти е издиган и избиран от българските социалисти. На изборите всички партии са конкуренти, опоненти", посочи Атанасов.

Нито министрите на БСП, нито БСП като партия в тази година са били въвличани в корупционни схеми и скандали, допълни той за участието на партията в подалия оставка кабинет "Желязков".

Запитан защо са стигнали до ситуация, в която да е застрашено прескачането на парламентарната бариера, той отбеляза, че такъв въпрос не стои, но са били наясно, че ще понесат електорални щети.

"Ще намерим подкрепа сред левите хора, когато покажем, че сме си взели поуките."

На предстоящия конгрес предстои да се даде трезва оценка за участието на БСП в това правителство, включително ще се дискутира дали е трябвало по-рано да излязат от управлението, анонсира Атанас Атанасов.

БСП взе правилното решение и държавническа позиция за участието си в правителството, но когато започна да се изменя мнозинството, вече нямаше място в това правителство, смята той.

