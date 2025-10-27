Депутат от БСП посочи кои данъци могат да се пипнат

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова нюз

БСП е най-старата и най-мъдрата партия. Ние много добре знаем какво е да плащаш цената за едно управление. Така че да платим цената за управленски решения не е чуждо. Вчера на националния съвет имахме над 3 часа дебат като над 90% от това време коментирахме политиките, които това правителство трябва да прави оттук-нататък - бюджет, справедлива данъчна система и т.н. За БСП водещото за това дали участва в управлението е как да са защитени правата на работещите и в каква посока се води страната.

Това коментира пред Нова нюз депутатът от БСП - Обединена левица Атанас Атанасов.

Преди 10 месеца бяхме приключили осмите парламентарни избори и бяхме изправени пред девети такива, бяхме изправени пред ситуация да изгубим милиарди левове от Европа, всички регулатори бяха с изтекъл мандат, нямахме ледовен бюджет, а социалните системи бяха на своя предел. Сега имаме бюджет, осигуриха се много социални придобивки, вдигнаха се заплатите, има много инвестиции в инфраструктурата, икономиката върви в подем. Да си дадем сметка къде щяхме да сме в момента, ако нямаше редовно правителство, коментира той.

Тези 4 години политически хаос нанесоха освен всички щети, и голяма щета на нашето общество. Ако пак влезем в тази изборна спирала, каква е алтернативата? Кой ще управлява държавата? Ние можем да хвърлим кърпата, но какво следва след това?, коментира той.

Вече отворихме разговора за по-справедлива данъчна система. Защото политики трябва да се правят не само през разходната част на бюджета. Като цяло всеки трябва да плаща данъци спрямо доходите си. Ние като лява партия искаме да облагаме капитала, а не труда, но минавайки към прогресивна данъчна система, ще възстанови справедливостта. Така че пипане на данъците ще има. Първо искаме да помислим върху данък - дивидент, тъй като ние сме с най-ниския такъв данък в целия ЕС. Корпоративния данък също трябва да се ревизира, коментира той.

След това ще пипнем и цялата данъчна система, включително и данъците на физическите лица. Тук искаме да въведем необлагаем минимален минимум - една от малкото държави сме без необлагаем минимум, обясни той.

В момента обсъждаме и здравните осигуровки дали да ги коригираме. Те също са едни от най-ниските в Европа, допълни депутатът.

