Депутат от ДБ: От ПБ сами казват, че мерките няма да доведат до спад на цените, а само до задържането им

Кадър Нова Нюз

Това трябваше да се случи. Тези привилегии от охраната от НСО, които ползваха Борисов и Пеевски, показваха тяхната доминация над политическия живот в България, която нанесе много щети. За мен това сваляне на охраната трябваше да стане със законодателен акт.

Това заяви в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS депутатът от "Демократична България" (ДБ) Павел Попов, който коментира свалянето на охраната от НСО на Бойко Борисов и Делян Пеевски.

"Парламентът е върховният орган на властта в България. Създаването на временни комисии е полезно и тук имаме сериозни разминавания с "Прогресивна България" (ПБ). За съдебната реформа ще подкрепим мнозинството. Вчера в комисия бяха подкрепени и трите законопроекта - на ДБ, на ПП и на ПБ. Очаквам и в зала да се случи същото, след което да се търси някаква симбиоза между трите законопроекта", добави той, пише novini.bg.

"Относно мерките за цените ми прави впечатление, че колегите от ПБ са много предпазливи и не искат да оставят свръхочаквания у хората. Те самите казват, че тези мерки едва ли ще доведат до спад на цените. Те по-скоро ще доведат до задържане на сегашните цени. Помните в предизборната кампания как се експлоатираше тази тема от Румен Радев. Нас ни притеснява точно това - използването на темата за високите цени с популистка цел. Основната мярка за справяне с високите цени е бюджетната дисциплина. Другата важна мярка е помощта за малкия бизнес и производители. Най-общата ни критика към тези мерки на ПБ е, че намесата на държавата чрез регулаторите ще доведе до предварително вдигане на цените. Видяхме това миналата година, когато заради Закона за еврото цените се вдигнаха преди приемането на еврото", даде пример Павел Попов.

