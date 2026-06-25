Депутат от ДБ: Правителството сервира хляб, без да го плати

Кадър бТВ

Депутатът от "Демократична България" Йордан Иванов критикува новия държавен бюджет, предложен от правителството, заради липсата на реформи и залагането на висок дефицит. В ефира на bTV той предупреди, че планираното увеличение на разходите в публичния сектор ще генерира допълнителна инфлация, която ще бъде платена от всички граждани и бизнеса.

„Преди 10 години една дама попита пред НДК: „Кой ще ни даде пари?“. Дойде Гълъб Донев да ѝ даде пари. Проблемът обаче е, че ще ги дадат българските граждани. В това се изразява нашето притеснение“, заяви Иванов в предаването "Лице в лице".

Според народния представител финансовата рамка представлява практически пълен отказ от структурни промени и е по-лоша от тази на бившия финансов министър Теменужка Петкова. Той припомни, че управлението е дошло на власт след данъчен бунт, който е свалил предходното правителство, и определи сегашните действия като нечестни спрямо обществото.

Иванов подчерта, че заложеният по-висок дефицит неизбежно означава повече заеми и съответно по-висока инфлация в икономиката.

„И тогава, когато ни обясняват, че няма нови данъци, а в същото време създават още и още инфлация, аз бих казал, че има нов данък - инфлация“, отбеляза депутатът.

За да илюстрира ефекта върху личните спестявания на хората, той даде конкретен пример с превалутираните суми: „Ако българските граждани имат 5113 евро в сметката си, след този бюджет те ще намалеят с 256 евро. Това е една отчайваща демонстрация на рейтингово угодничество“. Иванов определи като несправедливо вдигането на възнагражденията в публичния сектор с 14 процента, докато се натоварва частният бизнес и свободните професии, които реално осигуряват тези заплати, пише dunavmost.com.

От "Демократична България" предлагат пакет от десни мерки за справяне с икономическите предизвикателства. Сред тях са задължението държавните служители сами да плащат осигуровките си и сериозна оптимизация на административния апарат.

„Ние искаме всички български граждани да работят при равни права, при равни условия“, посочи Иванов. Той припомни, че е съвносител на законопроект за изграждане на малка и дигитализирана администрация, която да функционира на принципа на заслугите, а не на партиен признак.

„Но 6000 държавни служители вече идват в повече на всеки един български гражданин. Ние казваме, че поетапно те трябва да бъдат освободени съобразно нуждите на съответната институция“, категоричен бе депутатът, като допълни, че в системата към момента има и 76 000 пенсионери на публична издръжка.

Редактор "Екип на Петел",

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