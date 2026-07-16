Депутат от ПБ: Предлагаме търгове, които да осигурят изгодна цена за лекарствата

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Бюджетът на НЗОК поставя много въпроси. "Прогресивна България" излезе със свое предложение за промени в Закона за обществените поръчки.

"Днес представихме на импровизирана трибуна в парламента нашите проекторешения за изменения на два закона. Единият е за обществените поръчки, другият, в който предлагаме промени, това е Законът за лекарствените продукти в хуманната медицина", уточни заместник-председателят на Парламентарната комисия по здравеопазване и депутат от ПБ доц. д-р Георги Илиев в предаването "Денят ON AIR".

По думите му не трябва да правим разлика между държавни, общински и частни болници, като уточни, че това е залегнало Член 4, ал. 2 от Закона за лечебните заведения, пише novini.bg.

"В този смисъл пациентите не трябва да бъдат карани да знаят кой е собственик на болницата. Има казуси, в които болница закупува едно и също лекарство на една цена, в друга е стократно по-скъпо. Това се получаваше така, защото в частните болници не се провеждаха публични търгове по ЗОП. С нашите предложения от днес отпада тази разлика. Предлагаме да няма определението за собственост на болниците", обясни доц. Илиев пред Bulgaria ON AIR.

Като критерий се взема това, че лечебно заведение, което има договор с НЗОК, е задължено да провежда търгове по Закона за обществените поръчки, посочи гостът.

Изключение ще има в закона само за индивидуалните и груповите практики, допълни депутатът от ПБ. "През последните години не е имало политическата воля да бъде прието това решение. ПБ още преди изборите заяви, че ще се бори в тази посока - да се разходват прозрачно публичните средства за лечение на българските граждани. Предлагаме промени в Закона за медицинските продукти в хуманната медицина за две групи лекарства, които са извън позитивния лекарствен списък и нерядко са обект на тези разминавания", заяви доц. Илиев. Той добави, че ПБ предлага за лекарствата прозрачни и централизирани търгове, които да осигурят максимално изгодна цена за лекарствените продукти.

По думите на доц. Илиев българинът доплаща между 40 и 50% върху това, което държавата разходва като финансов ресурс в сектор "Здравеопазване", но в същото време парадоксът е, че нито работещите в сферата са доволни от нивото на здравеопазване, нито пациентите.

"Бюджетът, който гласуваме в момента, е истинският, реалният и възможният към момента на приемането. Това е бюджет на спасение за сектора, който, въпреки дефицита в държавната хазна - има завишение спрямо предходната година", подчерта народният представител. Той обяви, че се разработва приложение, свързано с електронното медицинско досие.

"Скоро ще заработи, до две седмици. В него всеки ще може да получава на момента в електронното си досие сигнал от НЗИС, че извършена медицинска услуга спрямо него. Ще може да се отговори на съобщението", съобщи доц. Илиев.

Това, което дава Бюджет 2026, е възможност на НЗОК и съсловните организации да започнат преговори по новия рамков договор, отбеляза още гостът.

"Няма ясни доказателства, че д-р Меджидиев е обвързан с всички лица, които са споменати от бившия служител на ДАНС", каза доц. Илиев.

Редактор "Екип на Петел",

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