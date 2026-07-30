Депутат от ПБ: Промените в Изборния кодекс гарантират честен вот

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Американските самолети, които ще бъдат разположени в България, са единствено и само за оказване на логистична подкрепа. Няма да бъдат разполагани оръжейни системи на летище "Безмер". Това заяви Николета Тодорова от "Прогресивна България" в "Денят ON AIR".

Тя уточни, че това са същите, идентични самолети, които бяха разположени на гражданското летище "Васил Левски", където "не им е било мястото".

"Дипломацията изисква, когато има сключен международен договор, страните по него да спазват своите ангажименти. Никой не повдигна темата, че това споразумение е сключено през 2006 г. През 2016 г. то автоматично е станало безсрочно, благодарение на бездействие на предходни управляващи", смята Тодорова.

Тя успокои, че хората в района не трябва да се притесняват по отношение на сигурността: "Предприети са достатъчно мерки". Парламентът днес каза окончателната си дума по промените в Изборния кодекс.

"Всички предложения за промени и тези, които днес бяха гласувани в НС, целят само честен, прозрачен вот, който да се осъществи на бъдещите избори. Бяха приети съществени промени. Важна е тази, която възстановява машинния вот. Това ще се случи при секции с над 300 гласоподаватели", отчете Тодорова пред Bulgaria ON AIR. По думите ѝ, има общини, в които недействителният вот достига до над 40%.

"Същественото, което направихме, е по отношение на чужбина. Да отменим разпоредбата за ограничаване на секциите в чужбина. Следва да гарантираме и правото на вота на изключително голям брой българи, които живеят извън територията на България", посочи гостът.

ПП сезира Конституционния съд заради бюджета, пише novini.bg.

"КС, ако бъде сезиран, има последна дума. Ясно е къде ще бъдат разходвани средствата", коментира Тодорова.

Тя прогнозира, че до края на ноември трябва да има нов избран ВСС.

"Всяка една кандидатура, която отговаря на изискванията, ще бъде подкрепена. Трябва да се гласува за личности", добави тя.

Редактор "Екип на Петел",

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