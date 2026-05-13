Депутат от ПБ: Ще разширим ролята на правосъдния министър, нов ВСС ще има през юли

Лидерите на ГЕРБ и ДПС Бойко Борисов и Делян Пеевски остават без охрана.

"Това не е политически акт и не е политически реванш, както всички го определят. Това е работа на изпълнителната власт, която трябваше да бъде свършена много по-рано. Бяхме хулени и обиждани от опозицията от една седмица, че ние не искаме да създадем тази временна комисия, която е свързана с охраната на Пеевски и Борисов. Именно тези временни комисии затлачват работата на Народното събрание и няма никакъв смисъл да се създават такива, които да решават тези въпрос. Това е въпрос на изпълнителната власт и тя днес взе своето решение", каза депутатът доц. Александра Вълчева от "Прогресивна България" в студиото на "Денят ON AIR".

Тя поясни, че решението е взето след направена оценка на риска от комисията към НСО. А междувременно правителството смени всички областни управители.

"Има 28 нови областни управители и това е практика на всеки един Министерски съвет, който започва своята работа. МС носи цялата политическа и административна отговорност, именно заради това се взе това решение във връзка със смяната на областните управители", обясни доц. Вълчева в ефира на Bulgaria ON AIR.

"В понеделник народните представители от "Прогресивна България" внесохме проект за изменение и допълнение за Закона за съдебната власт. Той е първата стъпка и реалната истинска промяна, която всички български граждани очакват от нас, като най-силна политическа партия. Те очакват от нас ние да направим тази реформа - реформа, която е крайно необходима, за да върнем справедливостта и доверието на българските граждани в съдебната власт. Ние трябва да изчистим индулгенцията - беззаконието, което ние виждаме от много години насам", подчерта народният представител.

Тя бе категорична, че зависимостите ще бъдат изчистени.

"На първо място ние ще поставим мораториум във връзка с правомощията на ВСС. Също така предложихме Пленумът на ВСС да може да предлага временно и.ф. председател на ВАС и временно и.ф. главен прокурор. До избора на председател на ВАС също ще се правят изключително много проверки относно командироването, ще се разширят правомощията на министъра на правосъдието, той ще може да атакува актове на ВСС. Много важна стъпка е свързана с това, че всички тези, които са заемали високите постове - председател на ВАС, председател на ВСС и главен прокурор, те няма да могат да бъдат определяни и да бъдат предлагани за ВСС", добави доц. Александра Вълчева.

"Ако има нещо работещо, предложено от опозицията, и се припокрива с нашите политики и принципи - ние бихме го подкрепили. Също така ще бъде сформирана работна комисия. Номинациите за ВСС по Конституция се правят от Народното събрание. Това, което опозицията искаше от нас и предложи, е академичната общност да предлага членове на ВСС, и то само колегите от Юридическия факултет на Софийския университет. С това не мога да се съглася, тъй като самата аз съм юрист и преподавател в друг български университет и считам, че това представлява дискриминация спрямо всички юридически факултети на територията на Република България", коментира още тя.

Гостът е на мнение, че този въпрос трябва да бъде обсъден.

"Нов ВСС може да се очаква в края на юли месец. Сега предстои второ четене във връзка със закона, има едномесечен срок, трябва да се обнародва в Държавен вестник. За нов главен прокурор оптимистичният вариант е септември месец, като това се случи при пълна и прозрачна, независима прокуратура", добави Вълчева, цитирана и от novini.bg.

Редактор "Екип на Петел",

