Депутат от ПБ: Ситуацията с бюджета е притеснителна заради дългите години разгул

Кадър бТВ

"Петел" следи какво се случва с бюджета.

Още когато станаха ясни резултатите от изборите, нашата заявка беше, че ние дължим оценка на реалното състояние на финансите на държавата. Днес видяхте първата порция данни. Те определено показват доста притеснителни факти, "благодарение" на дългите години разгул и разточителство. Днешната ситуация е близка до обзпокоителна. Това каза в предаването "Лице в лице" по БТВ депутатът от "Прогресивна България" и председател на временната парламентарна комисия по бюджет и финанси Константин Проданов.

Налагат се спешни мерки и промяна на бюджетната философия – трябва да има много по-отговорно бюджетиране. На първо място това означава съкращаване на неефективните разходи, но без намаляване на заплати. Разходите за издръжка на държавната администрация трябва да се намалят с 10%. Това става чрез съкращаване на незаети щатове и след това чрез реорганизация на ведомствата. Налагаме таван върху безобразно високите възнаграждения в някои от държавните сектори, някои от които надминаваха дори това. Премахва се и автоматизмът при увеличения на възнграждаенията на базата на средната заплата, но това не означава, че заплатите се замразяват или намаляват, заяви Проданов.

Всички мерки, които ще предложим, ще бъдат на базата на анализ. Занапред фискалната политика на държавата ще се провежда разумно и ефективно, подчерта той, като уточни, че амбицията на властта е новият бюджет да бъде приет до 1 юли.

Гълъб Донев обяви запазване на данъците и ръст на пенсиите от 1-ви юли: Тези преди нас мислеха за хората, но всъщност хранеха само своите

Пенсиите ще бъдат осъвременени по швейцарското правило със 7,8% от 1 юли. Запазва се и и увеличението на заплатите в бюджетния сектор с 5%, посочи председателят на временната парламентарна комисия по бюджет и финанси.

Константин Проданов отбеляза, че му се струва логично в бюджета да бъдат предвидени разходи за провеждането на песенния турнир "Евровизия" в България догодина след триумфа на българската певица Дара във Виена, пише novini.bg.

По думите му мерките на "Прогресивна България" стъпват на европейски практики.

Има достатъчно информация за отправна база, от която може да се тръгне, но всичко е изцяло пазарно. Ще се постараем вътрешният пазар да работи максимално ефективно, увери Проданов.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!