Депутат от ПБ: Сложихме началото на съдебната реформа

Стопкадър Нова Тв

Съдебната реформа не е еднократен акт. Тя е дълъг процес, на който днес слагаме началото. Това каза депутатът от „Прогресивна България” Николета Тодорова в предаването „Денят на живо” по повод провеждащата се днес Правна комисия в Народното събрание.

"Не подкрепихме предложението на ПП-ДБ за обществена квота във Висшия съдебен съвет, защото касае една по-голяма конституционна реформа. Поради тази причина трябва да се вземат спешни мерки за избор на нов ВСС. Това е целта на „Прогресивна България” в най-кратки срокове”, изтъкна Тодорова.

Тя допълни, че в Комисията са се обединили около твърдението, че не трябва да се дава възможност на лица, изпълняващи функцията главен прокурор, председател на Върховен касационен съд и на Върховен административен съд през последните две години, да бъдат членове на ВСС.

„С новите предложения в Закона за съдебната власт искаме да създадем една критерийна рамка, която да притежават новите членове. А именно – да имат високо обществено доверие, нравствени качества, обществен авторитет, да не са компрометирани под никаква форма и да не компрометират този висш кадрови орган”, подчерта депутатът от „Прогресивна България”.

Прокуратурата остава в съдебната власт и не е обект на сегашните промени, заяви Тодорова.

Тя каза още, че Антикорупционният закон е минал на първо и второ четене и съответно в Правна комисия са се обсъждали правилата за избори на членовете на този орган. „Антикорупционната комисия ще се състои от петима членове, които ще бъдат избрани от НС, от президента, от ВКС, от ВАС и от Висшия адвокатски съвет. Искаме максимално да ограничим каквото и да било политическото влияние, затова този орган ще се председателства на ротационен принцип – всяко година ще се сменя председателят”, обясни Тодорова. По думите ѝ в Антикорупционния закон е предвидено да има и функцията на разследващи инспектори. Те също подлежат на специални изисквания, за да заемат тази длъжност, допълни тя.

Редактор "Екип на Петел",

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