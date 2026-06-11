Депутат от ПГ: Промените в закона целят по-прозрачни цени и защита на потребителите

Снимка Булфото

Промените в законодателството, свързани с Комисията за защита на конкуренцията и Комисията за защита на потребителите, имат за цел да внесат повече прозрачност във веригите на доставки и да ограничат нелоялните търговски практики спрямо българските производители. Това заяви депутатът от "Прогресивна България" Здравко Марков в студиото на "Денят ON AIR" след гласуваните в парламента промени.

"Справедливата стойност, тъй като на второ четене променихме термина, се формулира от Министерството на икономиката на база множество индикатори. Тя цели да изсветли веригата на доставки и да даде яснота на българския потребител за ценообразуването. Това например - защо едно масло във Франция се продава за около евро и половина, а в България се продава за над 3 евро", каза Марков в ефира на Bulgaria ON AIR.

Депутатът определи приетите законови промени като първа стъпка от по-широка стратегия за овладяване на инфлацията и ограничаване на ценовия натиск върху домакинствата. Той припомни и договореностите с търговските вериги за включването им в инициативи, насочени към стоки от малката потребителска кошница.

"Постигнахме договореност с веригите да влязат в кампания от стъпки, които да покрият малката потребителска кошница и да дадат въздух на българските потребители. Но това е първата от няколко стъпки, които ще предприемем за изсветляване на веригата на доставки. Говорим за овладяване на галопиращата инфлация и чрез изсветляване на веригата смятаме, че ще постигнем определено намаление", заяви Марков.

На въпрос кога гражданите могат да очакват реален ефект върху цените, депутатът не се ангажира с конкретни проценти или срокове, пише novini.bg.

Според него първо трябва да започне практическото прилагане на закона, след което в рамките на няколко месеца ще могат да се оценят резултатите.

По думите му ситуацията с публичните финанси е сложна, но управляема Част от отчетения висок дефицит се дължи на натрупани и неизплатени задължения по обществени поръчки от предходни години.

Правителството вече е разпоредило проверки и одити в различни институции, а резултатите ще послужат като основа за бъдещи мерки за стабилизиране на бюджета.

Целта остава приближаване до изискването за бюджетен дефицит от 3%. Марков беше категоричен, че управляващите не планират увеличение на данъците.

Според него действащата данъчна система и плоският данък са сред малкото останали конкурентни предимства на българската икономика и важен фактор за привличане на инвестиции.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!