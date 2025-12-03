Депутат от ПП-ДБ: Единственият изход от ситуацията е избори

Редактор: Юлия Георгиева, кадър БНТ

Признавам, че не сме очаквали такава масовост на протестите. Но глас народен, глас божи. Оше преди 10 дни ние поискахме оттегляне на бюджета, но ни беше отговорено, че това е единственият възможен бюджет, но днес вече управляващите са на друго мнение. Ние организирахме политически протест, но не очаквахме такава масовост и енергия. Хората ни казаха, че искат оставка. Не само София, а цяла България каза, че иска оставка и ние сме длъжни да вървим успоредно с тях.

Това коментира депутатът от ПП-ДБ Атанас Атанасов.

Утре сутринта в парламента би трябвало да дойде вътрешния министър. Трябва да го чуем, защото видяхме, че към едни протестиращи имаше едно отношение, а към други - друго. Единият от полицейските шефове - на СДВР, излъжа пред журналистите, че не бил изнаели, че ще има шествие. Това е лъжа. Ние им предоставихме начертана карта предварително откъде ще мине протеста, имахме предварителен маршрут и те бяха наясно с него, коментира той.

Бях на протестите, усетих енергията, чух хората. Единственият изход наистина са изборите. Но трябва да призная, че Бойко Борисов е единственият в управлението, който реагира адекватно преди 10 дни, когато му казахме, че бюджета не става и трябва да се оттегли. Тогава той каза, че бюджета е лош, но явно коалиционните му партньори започнаха да обясняват, че той се бил объркал. Така че оттеглянето на бюджета можеше да успокои хората, коментира той.

Хората преодоляха страха, макар да ни "страхуваха" толкова време. Честно казано аз съм изненадан, че някои градове излязоха и те също заявиха, че не са съгласни, коментира Атанасов.

Към този момент няма никаква възможност в този парламент да се направи друго мнозинство, затова казвам, че единственият вариант са нови избори. Така че не сме съгласни за преформатиране на кабинета и властта, искаме нови избори, категоричен е той.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!