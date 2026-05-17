Депутат от "Възраждане": Властите в Северна Македония не пускат българка да се лекува у нас

Снимка Възраждане

Напрежение по оста Република Северна Македония - България.

Българката Ива Михайлова от Кочани, Северна Македония, има нужда от лечение, но властите не я е допускат в България, за да го проведе, алармира Ангел Георгиев от "Възраждане".

Настъпилото увреждане на единия крак на двадесет и три годишното момиче по нейни данни е следствие от катастрофа и челен сблъсък с автомобил, който навлиза в нейната лента.

Срещу нея като участник в ПТП не е повдигнато обвинение, но се води досъдебно производство и има наложена забрана да напуска Кочани, Македония.

Липсата на лечение може да повлияе и в здравословен план на живота на младата жена, която да остане инвалидизирана."

Като две съседни държави и в духа на добросъседските отношения според мен е задължително Ива Михайлова да бъде допусната да се лекува в България и ако това не се случи, македонските власти ще покажат, че това е поредният случай на българин, към когото има различно отношение, което в контекста на преговорната рамка за влизане на Северна Македония в Европейския съюз е лош знак", посочи Георгиев.

Той ще поиска среща с посланика на Северна Македония в България, както и ще уведоми за случая евродепутата Станислав Стоянов от делегацията на "Възраждане", който е докладчик в сянка по темата с Македонския въпрос.

Българката Ива Михайлова още преди 7 месеца е влязла в контакт с представителите на българското посолство в Северна Македония и до момента нищо не се е случило.

"Трябва да се спре тази практика бавно, но сигурно нещата да отлежават и нищо да не се случва по отношение на подобряването на начина, по който са третирани българите в Северна Македония.

Ако сега новата власт не реагира адекватно и в полза на българската в този случай, за мен е ясно, че новата власт е същата като старата", категоричен е Ангел Георгиев от "Възраждане", пише tribune.bg.

