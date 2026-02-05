Депутат от Възраждане по БНТ: Такава къща убитите на Петрохан имаха и на морето в Испания

Кадър БНТ

Те са секта, някакъв вид религиозен култ. Такава къща убитите на Петрохан имаха и на морето в Испания" - това сериозно твърдение направи от ефира на БНТ депутатът в 51-ото Народно събрание (НС) парламент Димо Дренчев, цитира Блиц.

"Знам за тази секта още от предишното десетилетие. Познавам родителите на деца, които, преди да заминат за Мексико, имаха такава къща в Испания и убеждаваха тийнейджъри да останат да живеят при тях", обяви още депутатът.

"Тези деца тогава заминаха с мъжете първо за Испания, после за Мексико и така и не се върнаха", каза той.

