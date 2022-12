Депутат от партията на Путин и мултимилионер Павел Антов почина след падане от стая в луксозен хотел

Кадър Туитър

Милиардерът e избран от управляващата партия "Единна Русия"

Руският мултимилионер и депутат Павел Антов почина след падане от прозореца на стаята си в луксозен хотел в Индия, където празнувал 66-ия си рожден ден, съобщава вестник „Дейли мейл”, цитира Нова.

Бизнесменът е собственик на месопреработвателната компания „Владимирский стандарт” и стана известен с отправените си критики към Владимир Путин по повод войната в Украйна. През юни в социалните мрежи в Русия той определи руските въздушни удари срещу Киев като „тероризъм”, който наранява цивилното украинско население. После обаче явно се е уплашил от вероятните последствия и изтри поста си и обяви, че е станала "техническа грешка".

Според индийски медии Антов, който е известен като „най-богатия действащ народен представител” от управляващата партия „Единна Русия”, е скочил от покрива на тризвездния хотел „Сай Интернешънъл” в Риагада. Той бил откаран веднага в болница, където издъхнал от тежките си рани.

Полицията работи по няколко версии, включително самоубийство. Според близки на Антов той бил депресиран заради смъртта на свой близък приятел, който починал от сърдечен удар миналата седмица.

„Той беше ценен както заради професионализма, така и заради личните си качества – деликатен, интелигентен, уважаващ всички, човек с широк мироглед и ерудиция, той спечели всички. За Законодателното събрание, за цялата Владимирска област смъртта на Павел Генрихович Антов е тежка и непоправима загуба “, казва председателят на Законодателното събрание Владимир Киселев на уебсайта на регионалния парламент.

На сайта на Законодателното събрание се посочва, че Антов е основател на групата компании Владимир Стандарт, която за няколко години се превърна в една от най-успешните и значими индустрии в региона. Известен е и като филантроп, общественик, пътешественик, член на международни организации и дружества за приятелство. В Законодателното събрание на Владимирска област от 7-мо свикване той е бил председател на комисията по аграрна политика, управление на околната среда и екология, както и на комисията по образование, наука, култура, туризъм, спорт, семейни въпроси, младежта и медиите.

През юни Антов разкритикува войната и въздушните удари срещу Киев като руски „терор“, който рани украински цивилни.

Той подчерта руската ракетна атака и каза: „Момиче е извадено изпод развалините, бащата на момичето изглежда е загинал. Майката се опитва да я извади с кран – затисната е под плоча. Честно казано, изключително трудно е това да се нарече нещо друго освен терор.

Явно веднага след това е бил подложен на голям натиск, след което оттегли коментара и се извини.

Той твърди, че публикацията му в социалните медии е „нещастно недоразумение“ и „техническа грешка“.

Той настоя, че "винаги е подкрепял президента" и "искрено" е подкрепял целите на военната операция на Путин - но местните журналисти категорично оспориха това.

Breaking:

Two Putin critics killed in India in same hotel,

Russian MP Pavel Antov fells out of hotel window in Rayagada,Odisha state.

other was Vladimir Videnov who found dead in a room in mysterious conditions. pic.twitter.com/v40P1ibsJw