Депутат поиска равен достъп до НВО и матурите за деца с дислексия

Темата за условията, при които ученици с дислексия, дисграфия и дискалкулия се явяват на национално външно оценяване и държавни зрелостни изпити, беше поставена по време на парламентарния контрол от народния представител Коста Стоянов от „Възраждане“, съобщават от пресцентъра на партията.

Повод за въпроса станаха новите правила на Министерството на образованието и науката за информационна сигурност при провеждането на изпитите, които според Стоянов могат да създадат практически затруднения за използването на устройства-четци от ученици със специфични нарушения на ученето.

По думите му, през последните години са били предприети стъпки за разширяване на възможностите за приобщаващо образование и за осигуряване на по-равен достъп до изпитите чрез асистиращи технологии.

„Явяването на национално външно оценяване и държавни зрелостни изпити цели ученикът да покаже своите знания, а не да бъде препятстван от административни пречки“, заяви Стоянов.

Той обърна внимание, че според публикуваните правила устройствата-четци трябва да се използват без интернет връзка. Според депутата обаче голяма част от системите за възпроизвеждане на текст на български език функционират именно чрез облачни услуги.

„На практика с това ограничение Министерството на образованието е забранило ползването на устройствата-четци“, посочи народният представител.

Коста Стоянов припомни, че промени в Наредбата за приобщаващо образование, свързани с използването на подобни технологии, са били предложени по инициатива на „Възраждане“ с цел да се улесни достъпът на учениците със специфични нарушения до изпитния процес.

В отговор министърът на образованието Георги Вълчев заяви, че въпросът ще бъде анализиран внимателно и подчерта, че учениците с подобни затруднения „не трябва да бъдат ощетявани“.

Министърът обясни, че към момента на българския пазар има устройства, които могат да работят без интернет връзка и без достъп до GPT технологии, като цената им е около 490 евро.

По данни на МОН тази година 63 зрелостници с дислексия и дискалкулия са заявили желание за разумни улеснения при държавните зрелостни изпити, а 32 ученици – при националното външно оценяване след седми клас.

„Гарантирам, че за следващата кампания такъв проблем няма да съществува“, заяви Георги Вълчев.

В последвалата реплика Коста Стоянов посочи, че вече са постъпили сигнали от родители и ученици, а притесненията за евентуални злоупотреби с устройствата са неоснователни, тъй като учениците със СОП се явяват на изпитите в присъствието на квестори и асистенти.

Той припомни още, че първите пилотни училища, използващи подобни технологии, са били създадени по инициатива на „Възраждане“, започнала от Варна. „В 21 век трябва да говорим за равен достъп до образование за всички деца“, заяви Стоянов.

