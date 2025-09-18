Депутатът Елисавета Белобрадова: Делян Пеевски е гарант за това правителство

кадър: Bulgaria ON AIR

След бурни дебати по петия вот на недоверие към кабинета "Желязков" гласуването ще бъде в четвъртък, в 16:45 ч. По всичко личи, че неговата съдба е предрешена. За да бъде свалено правителството, са нужни 121 депутати. На каква подкрепа се надяват от ПП-ДБ?

"Делян Пеевски е гарант за това правителство. Стоим срещу правителство, което е правителство на наведеното малцинство", коментира депутатът от ПП-ДБ Елисавета Белобрадова в предаването "Денят ON AIR".

По думите ѝ всички критики към мотивите за вота на недоверие са политически.

"Ние цитираме Европейската комисия и Европейската прокуратура, които ясно подкрепят всички критики към това правителство", добави Белобрадова пред Bulgaria ON AIR.

Тя обясни, че всичките критики са случаи, пред които е била изправена българската държава през последните месеци.

"Даваме конкретни примери как се провалят институциите и се прикрива ясна корупция, контрабанда, раздаване на фалшиви дипломи в МВР", уточни Белобрадова.

"На всички служители на МВР им беше повишена заплатата с 50%, влязохме в дефицит, изтеглиха се милиарди. Всеки път, когато МВР не се справя, някой поставя знак за 30 км/ч, за да се оправдае", добави депутатът от ПП-ДБ.

