Депутатът Илиян Йончев: Ветото на президента в парламента ще бъде преодоляно

кадър: Bulgaria ON AIR

Опозицията не очаква България да получи дерогация за "Лукойл".

"Това са нелепи твърдения на опозицията и разбирам и разбирам защо е така, тъй като те нямат необходимата информация и комуникация с партньорите. Днес министър Жечо Станков дойде в парламента, когато се обсъждаше дневния ред и даде ясни разяснения е ситуацията. Диалогът върви напълно в синхрон. Промените, които бяха направени в закона, са съгласувани и с партньорите. Това заяви и мандатоносителят", каза депутатът от "БСП-Обединена левица" Илиян Йончев в студиото на "Денят ON AIR".

Той поясни, че правителството води комуникацията, но и партньорите водят разговори и поставят условията си.

"Нещата се случват така, че хората да не останат без гориво, държавата да не остане без гориво, рафинерията да си работи. Това е генералната идея, а не да влизаме в сръбския сценарий, където вече горивото е над 3 лв. и има липса. Целта е да изпреварим събитията и нещата да се случат по правилния начин. Ветото на президента в парламента ще бъде преодоляно още утре, хубаво е, че Радев се вслуша в призива на мандатоносителя Бойко Борисов, който му каза, че не е редно да си говорим през Facebook. Той изпълни задължението и така развърза ръцете на парламента, да предприемем действия, за да вземем дерогация до 21 ноември", допълни Йончев в ефира на Bulgaria ON AIR.

Гостът припомни, че на бензиностанциите на "Лукойл" работят десетки хиляди хора, които не могат да останат без работа.

"Това е цялостна система и би довело до напрежение. Ние тичаме преди събитията, а не чакаме последствията. Една продажба на рафинерията и свързващите дружества минава през одобрението на САЩ и партньорите. Видяхте, че "Лукойл" се опита да се освободи от международните си активи, даде изключителни права за закупуване на "Гънвор" и получи отказ от САЩ. Как си представяте един особен управител да реши да продаде на лицето X, без това да мине одобрение", коментира още той.

Илиян Йончев е категоричен, че партньорите не биха допуснали особен управител да е човек с "определени зависимости или свързан с руските интереси".

Попитан защо няма съдебен контрол върху процедурата, депутатът отговори: "Това е особена процедура, не трябва да забравяме, че повечето важни решения ще бъдат след съгласуване с МС. Лично аз нямам информация кое е името или имената на особения управител. Предполагам, че утре след като преодолеем ветото, тогава ще стане ясно".

В Германия особеният управител е въведен преди 18 месеца.

"Ако няма особен управител и рафинерията работи, то може дистрибуторът да даде доста по-високи цени. Изследваме цялата верига и защитаваме интереса на българите, икономиката. Нито Пеевски може да си купи рафинерията, нито Асен Василев, нито Кирил Петков, нито който и да е. Правителството следи много ясно каква е ситуацията и реагира адекватно", изтъкна гостът.

"Очевидно бизнесът не харесва да се увеличава данък дивидент. Той не удря работещите, а удря заплатите, които се дават плик. Този бюджет е първият, който е в евро, увеличава се минималната работна заплата, увеличава се майчинството, увеличават се осигуровките. Не приемаме идеята, която излезе в публичното пространство, за увеличаване на ДДС", заключи народният представител.

