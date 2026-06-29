Депутатът Иван Янев стана шампион на Държавното първенство по стрелба с лък за незрящи във Варна

Снимки: Община Варна

Варна бе домакин през уикенда на Държавното първенство по стрелба с лък за незрящи и слабо виждащи спортисти - едно събитие, което за пореден път доказа, че волята, дисциплината и постоянството могат да бъдат по-силни от всяко препятствие, съобщават от Община Варна.

Надпреварата се проведе в спортната база на Специалното училище за ученици с нарушено зрение „Проф. д-р Иван Шишманов“, с участници от различни краища на България.

При дамите в категория Б1 държавна шампионка стана Камелия Добрева от домакините – Спортен клуб „Атлет“, които се справиха по отличен начин с организацията на първенството, а в категория Б2 златният медал завоюва Милена Янева от Спортен клуб „Витоша“.

Народният представител Иван Янев от СК „Витоша“ стана шампион при мъжете в категория Б1, а в Б2 титлата заслужено спечели Тодор Георгиев от Спортен клуб „Бялата лястовица“.

В отборната надпревара за пореден път шампионската титла беше спечелена от отбора на Спортен клуб „Витоша“, което е доказателство за постоянството, качествената подготовка и силния отборен дух.

Надпреварата се реализира с подкрепата на Дирекция „Спорт“ към Община Варна, Министерството на младежта и спорта, домакините от Спортен клуб „Атлет“, Федерация „Спорт за хора със зрителни увреждания“ и съдийския екип в състав: Иван Иванов, Калинка Иванова и Светла Иванова.

Състезателите отпътуваха от морската столица, отнасяйки не само медали и купи, но и много слънчеви емоции, ценен опит и мотивация, защото всяко излизане на стрелковата линия е победа над собствените ограничения – отбелязаха организаторите.

Редактор "Екип на Петел",

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