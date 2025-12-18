Депутатът Мая Димитрова: Машините "Мадуровки" са ненадеждни, не е ясно при кого са кодовете

кадър: Bulgaria ON AIR

Хората са прави да искат честни и прозрачни избори. Избори ще има. Всички партии, които са били при президента до момента, казват, че правителство в състава на 51-ото Народно събрание не може да има. Това коментира депутатът от БСП-ОЛ Мая Димитрова в предаването "Денят ON AIR".

Тя е на мнение, че Изборният кодекс има нужда от промяна, но въпросът е дали сега трябва да го променяме.

"Към настоящия момент Изборният кодекс още не е влязъл на второ гласуване", поясни Димитрова.

По думите ѝ машините "Мадуровки" са ненадеждни и не е ясно как се съхраняват и при кого са кодовете.

Според нея с тези машини са възможни манипулации и не може да им се има доверие.

"Някои хора искат да се гласува машинно, други хора искат да се гласува на хартия. Важно е хората да излязат и да гласуват", подчерта депутатът от БСП-ОЛ пред Bulgaria ON AIR.

Тя отбеляза, че единомислие в БСП е трудно да има, защото всеки има право на мнение.

"Ние ще платим много висока цена за участието в това управление, но в рамките на четири години минахме през спирала от избори и проявихме държавническо мислене. Вероятно ще бъдем свидетели на нова спирала от избори", прогнозира Димитрова.

"Всичко, което се случва с избора на нов главен прокурор, с избора на Висш съдебен съвет и с избора на инспекторат е по вина на ПП-ДБ", добави тя.

Редактор "Екип на Петел"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!