Депутатът от ПП-ДБ доц. Васил Пандов: Българската държава не помага по никакъв начин на родителите с деца с такива зависимости

Работата на депутатите в Народното събрание (НС) днес започна със скандал заради случая "Петрохан".

"Бяхме свидетели на политически фарс. Трагичният случай се използва за долни политически цели. Безспорно този случай има много проблеми, които се поставят пред нашата държава", коментира депутатът от ПП-ДБ доц. Васил Пандов в предаването "Денят ON AIR".

По думите му, ако имахме държава на място, още първите дни трябваше да има изключително бързи действия на разследването.

"Една силна държава щеше да проведе адекватно разследване. За мен възникват много въпроси. Ако разследването е неадекватно, това влиза в обяснение, че от Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) са наблюдавали тази организация", заяви доц. Пандов пред Bulgaria ON AIR.

Той съобщи за членове на "Продължаваме промяната", които казват, че още 2022 г. са подавали сигнали срещу хижата.

Депутатът отбеляза, че се твърди, че собственикът на хижата - Иво Калушев - е бил агент на ДАНС.

"Въпросът е какво прави ДАНС? Вместо да се предотвратили подобна трагедия, косвено са допринесли за нея. Когато една институция има сигнали, наблюдава, но е пасивна - институциите по някакъв начин са участвали в тази дейност с това, че не са предприели нищо. Очевидно е, че те са съпричастни", каза доц. Пандов.

"Защо в закона не се предложи да има ограничение на оръжията, които едно лице може да има. Законът досега е имал пропуск. Има десетки организации, които се наричат "агенция", "служба" и т.н. Разследването трябва да елиминира всички възможни страхове на обществото", подчерта депутатът от ПП-ДБ.

Според него и от Главна Дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) има "намесени в историята".

"Един от младежите каза, че е подавал сигнали и е говорил с ГДБОП", отбеляза доц. Пандов.

"Ако от ДАНС са имали наблюдения и са имали сътрудничество с тези хора, това е чадър върху тях", заяви депутатът.

Той е на мнение, че големият проблем, е че "седмата жертва на тази трагедия е българската държавност".

По думите му този случай вади много системни проблеми като проблема с наркозависимите и зависимите изобщо.

"Българската държава не помага по никакъв начин на родителите с деца с такива зависимости", посочи още доц. Пандов и подчерта, че "имаме дефицит на законност".

Според него избора на Андрей Гюров за служебен премиер е добра крачка към честни избори и очакванията са големи.

"Той има тежестта да обърне цялата парадигма. От всичките кандидати за министър-председател той най-много би могъл да го направи. Но дали би могъл, или ще се случи - това са две различни неща", отбеляза депутатът.

