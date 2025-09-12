Депутатът от "Възраждане" Цвета Рангелова: Безпредметно е да се стои в парламента

кадър: БНТ

"Обвиненията, които имат нашите народни представители, касаят това, че те са участвали в протести по начин, по който редица пъти сме виждали представители на ПП-ДБ да протестират по същия начин". Това заяви в "Панорама" депутатът от "Възраждане" Цвета Рангелова.

"Не знам защо се занимаваме с частния случай (Благомир Коцев - б.р.), но това е политическото лицемерие на тяхната партия, защото главният прокурор е лош, когато повдига обвинение на техни членове и симпатизанти, а е добър, когато техни народни представители внасят искания за сваляне на имунитетите на наши депутати".

По думите ѝ протестите, подкрепени от различни политически формации, не се съревновават, а доказват, че правителството цялостно не се справя.

"Нашият протест е естествена функция, че ни анексираха насилствено в еврозоната. Тук не говорим за конкретен човек, а това е естественото недоволство на хора, чийто глас беше потъпкан. В началото на тази есенна парламентарна сесия за пореден път внесохме предложение за референдум за българския лев и за пореден път управляващото мнозинство, включително с гласовете на ПП-ДБ, отхвърли възможността да бъде чут българският народ".

Рангелова потвърди, че "Възраждане" ще подкрепят вота на недоверие на ПП-ДБ, защото, "за разлика от тях, сме последователни и когато имаме обща цел, сме показали, че умеем да загърбваме политическите си различия".

Вотът по конкретна тема изважда на показ несправянето на правителството с нея, смята тя, допълва БНТ.

"Проблемът с безводието не е от вчера и от днес, а от години - поредни кметове и кабинети не са се справили. Това е целенасочена безхаберна политика, за да може сега Министерството на финансите през ББР да преведе 4 млрд. лв., които вече са факт и да се борим чрез борд за водите с безводието - чрез ин хаус процедури и без обществени поръчки".

На въпрос дали отсъствието на депутатите от "Възраждане" от Народното събрание не е в полза на мнозинството, Рангелова отговори:

"Безпредметно е да се стои в парламента - те приключват за рекордните час и 30 минути. Защо да стоим там, като можем да предлагаме решения за проблемите на хората? За две седмици съм направила множество питания и предложения към г-н Байкушев, различни министри, ведомства, ВиК сектора".

По повод навлизането на руски дронове в Полша коментира: "Нямам официална информация дали са руски. Смятам, че това е една провокация и се случи няколко часа след речта на Урсула фон дер Лайен, в която тя открито заговори за война".

