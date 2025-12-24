Депутатът от Величие Красимира Катинчарова: Смачкаха малкия и средния бизнес в България

кадър: Евроком

Красимира Катинчарова: Средната класа у нас беше буквално унищожена.

„Малкият и средният бизнес в България беше смачкан през последните 20 години. Говорим и за земеделие, и за производство, и за доставчици на услуги. Средната класа беше буквално съсипана и унищожена и тя продължава да бъда жертва на решенията, които взема управлението.“ Това каза народният представител от ПП „Величие“ Красимира Катинчарова, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев по Евроком.

Катинчарова коментира широко прокламираните от Делян Пеевски „Магазини за хората“, които в крайна сметка се оказаха не магазини, а щандове. По думите й това е лицемерие от страна на тези, които системно са съсипвали средния бизнес в страната. Според нея в такава инициатива няма особен смисъл.

Депутатът от ПП „Величие“ заяви още, че българските общини страдат от хронична липса на средства. Тя обясни, че поради тази причина въпросните общини се радват на всяко външно финансиране от инвеститори. Понякога обаче предлаганите проекти можело да крият рискове за живеещите там хора.

