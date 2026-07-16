реклама

Депутати от ДПС пуснаха сигнал в OFAC срещу Иван Демерджиев

16.07.2026 / 16:54 1

Снимка Булфото

Депутатите от ДПС Станислав Анастасов и Калин Стоянов пуснаха официален сигнал до OFAC службата за контрол на чуждестранни активи на САЩ срещу министъра на МВР - Иван Демерджиев, който е с обвинение за престъпление по НК, следователно е с компрометиран интегритет.

"Днес подадохме официален сигнал до OFAC службата за контрол на чуждестранни активи на САЩ срещу министъра на МВР - Иван Демерджиев, който в момента заема поста, въпреки че е с повдигнато обвинение за извършено длъжностно престъпление по смисъла на НК", написаха в социалните мрежи Станислав Анастасов и Калин Стоянов, цитирани от бТВ.

"В сигнала излагаме информация относно поредица от негови действия, които пораждат основателни съмнения за използване на предоставените му властнически правомощия по начин, несъвместим с принципите на законност, безпристрастност и отчетност при упражняването на публичната власт", пишат още те.

"Считаме, че действията на Демерджиев очертават последователен модел на поведение, характеризиращ се с използване на административни и регулаторни механизми за постигане на лични и политически цели, а не за защита на легитимен обществен интерес", посочват депутатите от ДПС.

Добави Petel.bg в Google

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
1
0
kris (преди 52 минути)
Рейтинг: 635659 | Одобрение: 125334
Точно заради легитимния обществен интерес ви бръкна отзад с боксова ръкавица и сте се почувствали некомфортно.....Аре в Майката родина, безродници....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама