Депутати от ДПС пуснаха сигнал в OFAC срещу Иван Демерджиев

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Депутатите от ДПС Станислав Анастасов и Калин Стоянов пуснаха официален сигнал до OFAC службата за контрол на чуждестранни активи на САЩ срещу министъра на МВР - Иван Демерджиев, който е с обвинение за престъпление по НК, следователно е с компрометиран интегритет.

"Днес подадохме официален сигнал до OFAC службата за контрол на чуждестранни активи на САЩ срещу министъра на МВР - Иван Демерджиев, който в момента заема поста, въпреки че е с повдигнато обвинение за извършено длъжностно престъпление по смисъла на НК", написаха в социалните мрежи Станислав Анастасов и Калин Стоянов, цитирани от бТВ.

"В сигнала излагаме информация относно поредица от негови действия, които пораждат основателни съмнения за използване на предоставените му властнически правомощия по начин, несъвместим с принципите на законност, безпристрастност и отчетност при упражняването на публичната власт", пишат още те.

"Считаме, че действията на Демерджиев очертават последователен модел на поведение, характеризиращ се с използване на административни и регулаторни механизми за постигане на лични и политически цели, а не за защита на легитимен обществен интерес", посочват депутатите от ДПС.

Редактор "Екип на Петел",

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