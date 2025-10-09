Депутати от ГЕРБ, БСП и "Възраждане" приеха мракобесния закон на ИТН за вкарване на журналисти в затвора
Днес правната комисия експресно прие на първо четене в обедната почивка на парламента мракобесния проектозакон на "Има такъв народ", с който разпространяването на информация от личния живот на някого се наказва със затвор от 1 до 6 години, предаде OFFnews.bg.
Комисията заседава по-малко от час и накрая в подкрепа на този проектозакон, който сериозно би засегнал работата на медиите, бе приет с 14 гласа "за", 4 "против" и 1 въздържал се.
Ето как гласуваха народните представители, които са част от Комисията по правни и конституционни въпроси в 51-ото Народно събрание:
"За" гласуваха:
Георги Кръстев, Анна Александрова, Рая Назарян, Николай Братованов (ГЕРБ), Хамид Хамид (ДПС-НН), Мая Димитрова и Владимир Георгиев (БСП), Александър Рашев, Николета Кузманова (ИТН), Златан Златанов, Цвета Рангелова и Петър Петров (Възраждане).
"Против" гласуваха:
Надежда Йорданова и Стою Стоев (ПП-ДБ), Бранимир Балачев (ГЕРБ) и Христо Расташки (МЕЧ)
"Въздържал се" гласува само Юлиана Матеева (Величие).
От гласуването отсъстваха общо 5 депутати. Това са:
Ертен Анисова и Калин Стоянов (ДПС-НН), Явор Хайтов (АПС), Иван Величков (ГЕРБ) и Людмила Илиева (ПП-ДБ).
