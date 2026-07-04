Депутати от ПБ питат три институции заради съмнения за имотни измами във Варна

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Варна трябва да бъде пример за развитие, а не да се превръща в символ за безнаказаност. Това заяви в предаването „Позиция“ на Радио Варна Николета Тодорова от ПП „Прогресивна България“, по повод съмненията за злоупотреби с имоти в града.

По нейните думи, разследването на журналистката Генка Шикерова показва организирана схема за придобиване на стотици декари изключително ценни имоти във Варненска област, чрез неистински нотариални актове от 1944 година последвали от поредица сделки с поставени лица, близки до Даниел Славов-Дънката и бащата на певицата Гери-Никол – Николай Георгиев.

Тодорова смята, че Народното събрание не може да остане безучастно към всичко това и затова от неговата трибуна изнесе специална декларация подписана от народните представители на „Прогресивна България“ от 3 МИР-Варна.

Варненските народни представители са изпратили искания за информация по случая до Агенцията по вписванията, до Районен съд-Варна и до Софийска градска прокуратура.

Настояват за пълната история по вписванията на посочените в разследването имоти – единият, от които е 90 дка, другият 140 дка. Настояват още за информация за вписани искови молби, съдебни решения, дали има съдебни актове, с които нотариални актове са били отменени. Поставили са конкретни въпроси относно липсващия Том 3 на нотариалните книги от 1944 година, за това дали Агенцията по вписванията разполага с възстановени архиви, преписи и други документи, тъй като Том 3 липсва, но в същото време се появяват нотариални актове от него.

От Районен съд –Варна изискват информация относно решението, което е посочено в разследването, както и дали има други граждански производства свързани със същите лица и същите имоти, с нотариални актове от липсващия Том 3.

От Софийска градска прокуратура е поискана информация кога е образувано досъдебното производство, кога и по какви причини е изпратено по компетентност в София, на какъв етап се намира в момента разследването, дали е приключило, дали има привлечени обвиняеми и има ли внесен обвинителен акт.

Народните представители искат още информация какви процесуално-следствени действия са извършени, какви експертизи са назначени, дали предмет на разследването са и други имоти, извън споменатите в разследването и др.

Николета Тодорова каза още, че делото е било иззето от Софийската градска прокуратура и сега очакват да разберат на какво основание е станало това. Очакват институциите да дадат ясни, пълни и навременни отговори.

„Когато обществото е свидетел на случай с подобен мащаб и обществен отзвук, институционалното мълчание никога не е решение. Прозрачността е единственият начин да бъде възстановено доверието. Въпросът не се свежда само до конкретното разследване. Въпросът е за възстановяване на правовия ред в държавата. Законите не могат да се прилагат избирателно. Те трябва да се прилагат еднакво за всички независимо от обществено положение, икономическо влияние или пък политически връзки на когото и да било.“

Тече 14-дневен срок за отговор на поставените искания, който изтича на 17 юли 2026 г.

Редактор "Екип на Петел",

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