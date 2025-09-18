Депутатите гласуват днес петия вот на недоверие срещу кабинета “Желязков”

Снимка: Булфото

Парламентът ще гласува петия вот на недоверие към кабинета "Желязков" днес в 16:45 часа. Над 7 часа продължиха вчерашните дебати, като в тях се включиха управляващите и министърът на вътрешните работи Даниел Митов.

Вотът беше внесен от 59 народни представители от ПП-ДБ, МЕЧ и АПС, а подкрепа обявиха и “Възраждане” и “Величие”. Мотивите на опозицията са съсредоточени върху секторите “Вътрешна сигурност” и “Правосъдие”, като според тях кабинетът е довел до “задълбочаване на проблема със завладяната държава, липса на справедливост и обедняване на гражданите”.

Управляващите от своя страна отхвърлиха обвиненията като несъстоятелни, а част от тях дори определиха мотивите като "съчинения и тролски постове, писани с помощта на изкуствен интелект".

За свалянето на кабинета са нужни 121 гласа. Към момента прогнозите сочат, че опозицията може да събере около 105 гласа, което не е достатъчно, за да мине вотът, предава БНР.

Пленарният ден започва с второто четене на промените в Закона за железопътния транспорт. Промените са във връзка с процедура за нарушение срещу Република България, свързани с непълното транспониране на директива на Европейския парламент и Съвета. Установени са няколко съществени пропуска с българското законодателство. Липсва изрична правна уредба, която да гарантира, че ръководителите, подчинени пряко на надзорния и управителния съвет на държавно предприятие Национална компания “Железопътна инфраструктура”, действат безпристрастно и че тяхната дейност не е повлияна от конфликти на интереси.

Законът за пощенските услуги също ще бъде разгледан на второ четене с цел оздравяване и финансово стабилизиране на “Български пощи” ЕАД е изготвен план за преструктурирането на компанията. Сред основните изисквания на Европейската комисия е българската държава да гарантира поне за срока на плана за преструктурирането на универсалната пощенска услуга.

В тази връзка настоящият законопроект предвижда срокът на задължението да се удължи с 5 години, считано от 30 декември тази година.

