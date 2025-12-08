Депутатите гласуват шестия вот на недоверие

Булфото

Ново изпитаните пред властта през тази седмица. В парламента предстои да се гласува шестият вот на недоверие срещу правителството.

Вносители са ПП-ДБ, подкрепени от депутатите на АПС и МЕЧ. Темата на вота е "Провал в икономическата политика".

До поредното искане на оставката на кабинета се стигна след масови протести в страната.

От ПП-ДБ обясниха, че точно водената от кабинета "Желязков" икономическа политика е изкарала толкова много хора на протест.

Премиерът Росен Желязков вече заяви, че правителството няма да подаде оставка и че е готов да влезе в дебат по вот на недоверие.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов също обяви, че оставката на кабинета не е на дневен ред.

Дебатът по вота трябва да се проведе не по-рано от 3 календарни дни и не по-късно от 7 след внасянето му. Гласуването в пленарна зала ще бъде на следващия ден, предаде БНТ.

